Alonso criticó a la FIA por las penalizaciones en Austria.

La clasificación del GP de Austria de la Fórmula 1 estuvo llena de polémica este sábado después de que George Russell se haya quedado con la pole a pesar de haber marcado su tiempo en condiciones de bandera amarilla. Con el cronómetro en cero, Max Verstappen había chocado en la curva 9 del Red Bull Ring, lo que hizo que los comisarios pusieran las banderas amarillas y el resto de los pilotos levantaran el pie del acelerador.

Sin embargo, el piloto británico, aunque levantó, volvió a acelerar y marcó el mejor tiempo, arrebatándole la pole a Charles Leclerc y provocando reclamos incluso de su propio compañero de equipo, Andrea Kimi Antonelli. Y es que la fecha pasada Franco Colapinto fue penalizado postcarrera por una situación similar, en la que los jueces consideraron que no había levantado lo suficientemente rápido el pie.

De ahí que Fernando Alonso no haya dejado escapar la oportunidad de pegarle a la FIA por el criterio que tiene para penalizar a los pilotos, remarcando el favoritismo que tienen en la máxima categoría hacia los británicos. “No sé, ahora iré... lo mismo me meten ahora tres minutos de sanción”, ironizó el español en declaraciones rescatadas por Marca ante la consulta por la penalización que recibió por límites de velocidad en el pit lane durante la carrera del domingo.

Si bien la respuesta del bicampeón del mundo estuvo centrada en la sanción que recibió en el GP de Austria, también dejó ver su desagrado por lo sucedido con Russell en la clasificación. “Ya se vio ayer con la bandera amarilla…”, agregó sin dar mayores explicaciones al respecto, pero dando a entender que la FIA suele castigar a los pilotos que no son ingleses, algo de lo que incluso se quejó Verstappen en otras ocasiones.

De hecho, Russell ha sido uno de los pilotos más beneficiados por las decisiones de los comisarios en los últimos años, tal como sucedió la temporada pasada en el GP de España, cuando la FIA castigó a Verstappen con diez segundos y no sancionó al británico por el incidente que provocó durante la carrera. Asimismo, también se vieron favores para Lando Norris, quien se coronó en 2025 en una temporada marcada por la polémica, no solo por la FIA, sino también por la soltada de mano que tuvo McLaren con el australiano Oscar Piastri.

Russell suma dos victorias en la temporada.

¿Se retira Alonso?

A sus 44 años, Fernando Alonso es el piloto más longevo de la Fórmula 1, sin mencionar que cumplirá 45 el próximo 29 de julio. Ahora bien, el español termina su contrato con Aston Martin a fin de año y no ha habido señales de una renovación hasta el momento, a lo que se suma que ha tenido su primer hijo en marzo con la periodista Melissa Jiménez, algo que podría marcar el final de su carrera en el automovilismo para dedicarse a ser un padre más presente.