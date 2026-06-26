Sainz atraviesa su segunda temporada con Williams.

Si hay un equipo que no ha visto beneficiado con el cambio de reglamento de la Fórmula 1, ese ha sido Williams. La escudería británica había cerrado de manera notable la última temporada con el efecto suelo, a tal punto de que quedó quinta en la tabla de constructores con 137 puntos totales, 64 de los cuales fueron sumados por Carlos Sainz, quien también logró celebrar sus primeros dos podios desde su salida de Ferrari.

Los terceros puestos obtenidos en Azerbaiyán y Qatar habían dejado buenas sensaciones en el equipo inglés para el cambio de era en la máxima categoría, pero la situación comenzó a complejizarse desde la pretemporada. Para comenzar, el monoplaza no estuvo listo para los primeros tests de Barcelona, por lo que se perdieron importantes sesiones para la puesta a punto del FW48, que no ha mejorado demasiado con las siete fechas disputadas hasta el momento.

De hecho, el equipo de Grove está octavo en la tabla con apenas 11 puntos, mientras que Sainz pasó de los podios a una suma de puntos a cuentagotas, ya que solo ha puntuado en tres ocasiones (Shanghái, Miami y Montreal) y todas con un noveno lugar. De ahí que el piloto español haya mostrado su pesar por la situación que atraviesa Williams, que incluso parece lejos de mejorar en la previa al Gran Premio de Austria.

“No es donde deberíamos estar, considerando todo el tiempo de túnel de viento que hemos tenido y todas las horas de desarrollo que se han invertido en este coche”, afirmó el madrileño en declaraciones rescatadas por Motorsport. Para el expiloto de Ferrari, el problema es que los ingenieros no han encontrado la manera de bajar el peso del FW48, que se encuentra varios kilogramos por encima del peso mínimo establecido en el reglamento.

Como consecuencia, el monoplaza inglés se ha mostrado mucho más lento que sus adversarios, de manera que ingresar en la zona de puntos se ha convertido en todo un desafío en esta temporada. “Estar a un segundo por vuelta de la cabeza obviamente no es bueno, así que estamos muy lejos de donde necesitamos estar”, advirtió Sainz, quien sin dudas esperaba tener un inicio mucho más competitivo en esta nueva era, sobre todo considerando el buen rendimiento que ha mostrado el motor de Mercedes.

Los rumores indican que el español busca irse a otro equipo.

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