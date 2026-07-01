El gobernador Kicillof homenajeó a Perón en su 52 aniversario del fallecimiento y llamó a "honrar su legado"

En el 52º del aniversario del fallecimiento de Juan Domingo Perón, el gobernador Axel Kicillof encabezó el acto de homenaje en el Museo Quinta 17 de Octubre de San Vicente en la Provincia de Buenos Aires. Además visitó el mausoleo donde se encuentran los restos del expresidente y anunció un nuevo convenio con el Consejo Federal de Inversiones (CFI). "Honrar el legado de Perón trabajando", exclamó.

"El pueblo movilizado, al que vemos organizarse y resistir, el que no se deja pisotear ni baja la cabeza, encarna el legado de Perón. Nadie les va a hacer creer a los argentinos que no merecen una vida digna. En esta Patria por la que pasó Perón, nadie se resigna a la injusticia. Nadie naturaliza las desigualdades", profesó el comunicado del PJ Bonaerense comandado por el mandatario bonaerense.

"Les va a resultar imposible convertirnos en colonia, porque por acá pasó Perón y dejó el peronismo instalado en las conciencias, en las voluntades y en el corazón del pueblo", concluyó el escrito en redes sociales tras finalizar el acto.

Nuevo convenio con el CFI

Junto a la jefa de Asesores del Gobernador y sobrina nieta de Eva Perón, Cristina Álvarez Rodríguez, el mandatario provincial recorrió el Museo Quinta 17 de Octubre. El actual sitio histórico alberga la mayor y más variada colección de objetos y documentos pertenecientes a Perón, y fue declarada Patrimonio Cultural de la Provincia.

Luego de la recorrido y tras visitar también el Centro de Formación Laboral (CFL) Nº401 “Saúl Ubaldini”, Kicillof firmó un convenio junto al ministro de Trabajo, Walter Correa, y el CFI con el fin de potenciar y garantizar la 4ta edición de la Expo Construí Gastronomía y Turismo San Vicente 2026.

En este sentido, también se suscribió la actualización de un tratado para que el CFL, donde se dictan cursos y talleres de gastronomía, informática, producción textil e instalación de gas y sanitaria, entre otros, dependa de la Asociación Civil Instituto de Capacitación, Práctica y Oficio para la Juventud Emprendedora de San Vicente (ICPO).

“Vamos a seguir honrando el legado de Perón de la única forma que podemos hacerlo: trabajando para darle dignidad a nuestro pueblo y para construir una alternativa que vuelva a levantar en la Argentina las banderas de la justicia social, la independencia económica y la soberanía”, dijo el mandatario provincial frente a los presentes.