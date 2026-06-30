Balance semestral: Kicillof reúne a su gabinete y se enfoca en la gestión

Con el mundial como escenario de fondo, el gobernador Axel Kicillof se centrará esta semana en hacer un repaso de su gestión de los primeros 6 meses del 2026 y reconfigurará las prioridades para lo que resta de su último año completo a cargo de la provincia de Buenos Aires. El dirigente tiene mandato hasta el 10 de diciembre de 2027, por lo que éste será el último con los 365 días bajo su mando.

El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, contó que a lo largo de la semana, el mandatario “tendrá reuniones de gestión con distintos ministros y equipos para revisar la situación que es muy compleja, dado los impactos que están teniendo las políticas del gobierno nacional en nuestra Provincia”. El repaso se centrará, entre otros aspectos, tener un detalle del estado de las arcas financieras de la Provincia, evaluación del sistema sanitario provincial, avance de las diferentes obras de infraestructura, situación paritaria con los gremios docentes, análisis del sector empresarial y agropecuario y seguridad.

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Habitualmente Kicillof realiza cada 15 días una reunión completa con todo su gabinete los lunes por la mañana. Esta semana los encuentros serán más personalizados. Desde el entorno del mandatario explicaron que harán “un repaso semestral”, para luego “evaluar la prioridades y las acciones a tomar de cara a la segunda mitad del año”.

Además indicaron que el balance se realizará “dentro de la escasez presupuestaria”, y recordaron los más de 23 billones que Nación le debe al gobierno bonaerense. Actualmente, la provincia de Buenos Aires realizó 7 denuncias ante la Corte Suprema de la Nación por el recorte de distintos fondos. Aún no tuvo respuesta.

De cara al segundo semestre las prioridades se centrarán en 4 ejes principales: pago de salarios, cobertura de medicamentos, seguridad alimentaria - sobre todo en el gran Buenos Aires - y refuerzo de las fuerzas de seguridad.

Los actos de esta semana

Este miércoles 1 de julio se cumplirán 52 años del fallecimiento de Juan Domingo Perón. El gobernador, y presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires realizará un acto en la quinta de San Vicente, lugar en el que residen los restos del General. Por la mañana estará en el distrito junto al intendente Nicolás Mantegazza, el secretario general del PJ, Mariano Cascallares, y demás autoridades provinciales y alcaldes locales.

En tanto, el próximo jueves participará de la ronda de negocios multisectorial nº114 en Ituzaingó. La actividad es organizada entre el municipio y la Provincia. En lo que va del año, el gobierno realizó 13 rondas de negocios y, según estadísticas realizadas, participaron más de 25 mil empresas que han tenido más de 90 mil entrevistas. “1 de cada 3 empresas que participan en estas rondas de negocios, logra tener nuevos negocios, es decir, acceder a nuevas ventas”, detalló Bianco.