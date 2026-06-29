Emerenciano Sena rompió el silencio tras ser condenado y dijo ser inocente: "La vida en la cárcel no vale la pena"

Emerenciano Sena, condenado a prisión perpetua por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, afirmó en una entrevista que es "inocente" y que su vida en prisión "no vale nada". El hombre se encuentra preso en el Pabellón 5 del Complejo Penitenciario I de Resistencia, donde comparte pabellón con su hijo César Sena, quien también fue condenado a la pena máxima por el crimen de la joven ocurrido en junio de 2023 en la provincia de Chaco. Además de ellos dos, quien enfrenta una pena es Marcela Acuña, esposa de Emerenciano.

Desde la cárcel, Emerenciano brindó una entrevista en la que remarcó que su sentencia está ligada a la política, que fue "sin pruebas" y producto de un "hartazgo social". "Que se sepa y que se conozca, que yo soy inocente porque nunca hice nada. Y porque no presentaron una prueba que rompa mi inocencia", afirmóen declaraciones a la prensa.

Sobre su vida en la prisión, Emerenciano fue contundente: "Mi vida acá no vale nada. Estoy convencido de que acá soy como una mercadería. Es un gran negocio para todos: para los abogados, para los fiscales y para todos los periodistas". Sus palabras generaron un fuerte impacto en la opinión pública, especialmente entre quienes siguen de cerca el caso que conmocionó al país. Emerenciano Sena fue condenado junto a su esposa, Marcela Acuña, y su hijo César por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, cuyo cuerpo fue encontrado en un terreno de la familia en la localidad chaqueña de Resistencia. La causa, que se extendió por varios meses, culminó con condenas a prisión perpetua para los tres integrantes del clan familiar.

La salud de César Sena y la relación con su padre

Acerca de la salud de su hijo, quien días atrás fue internado en el área de psiquiatría del Hospital Perrando tras sufrir una fuerte crisis, Emerenciano contó que "está mal, necesita una atención. Cada vez está peor". El joven, que también fue condenado a prisión perpetua por el femicidio de Cecilia, había sido asistido por un psicólogo desde antes de su detención, y su internación generó nuevas consultas sobre su estado de salud. Al ser consultado sobre su relación con César y si en algún momento el joven le confesó algo sobre el crimen, Emerenciano respondió: "No habló del caso conmigo. Nunca dijo: 'Yo maté a Cecilia'". En esta misma línea, añadió que, si se hubiese enterado de algo, "automáticamente" lo entregaba a la comisaría.

Las declaraciones de Emerenciano Sena sobre su inocencia y su vida en prisión contrastan con las pruebas presentadas durante el juicio, que incluyeron testimonios, pericias y evidencias que llevaron a los jueces a dictar la condena. La defensa había intentado sin éxito demostrar su inocencia, pero la Justicia consideró que las pruebas eran contundentes para determinar su participación en el crimen. La frase sobre la "mercadera" en la cárcel también generó polémica, ya que muchos interpretaron sus dichos como una victimización que ignora la gravedad de los hechos por los que fue condenado.

La respuesta de Gloria Romero

Luego de que se viralizara la entrevista, Gloria Romero, la mamá de Cecilia Strzyzowski, se mostró enojada en redes sociales y expresó su malestar por las respuestas del condenado. "Estás ahí porque planificaron matar a mi hija, con un viaje a Ushuaia", escribió la mujer, en referencia al viaje que la familia Sena había planificado para después del crimen y que fue uno de los elementos clave en la investigación. Romero también cuestionó la estrategia de Emerenciano de presentarse como víctima: "Leí la nota y, una vez más, el libreto es el mismo: 'Soy una víctima, lo único que hice fue cortar calles'".

Gloria Romero también recordó las declaraciones de Diego y Marcela Leiva, quienes habían advertido sobre la peligrosidad de la familia Sena y hablaron de una "bala con nuestros nombres". "Qué conveniente es la memoria cuando decide olvidar las declaraciones de Diego y Marcela Leiva, aquellas donde hablaban de que: 'Teníamos una bala con nuestros nombres'. Parece que algunos confían en que, cambiando el relato, cambie también la historia. Ojalá la memoria de la sociedad sea un poco más difícil de manipular que eso", manifestó la madre de Cecilia, en un mensaje que refleja el dolor y la indignación de una familia que sigue buscando justicia por el femicidio de su hija. El cruce entre Emerenciano Sena y Gloria Romero evidencia que, aunque la sentencia ya fue dictada, las heridas del caso Cecilia Strzyzowski siguen abiertas y el debate sobre lo ocurrido continúa en la opinión pública.