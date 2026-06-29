Entre las ciudades más turísticas de Salta se encuentran Cafayate, Cachi, San Antonio de los Cobres e Iruya, aunque existe otro destino menos popular pero igual de atractivo. Se trata de Seclantás, ubicado sobre la Ruta Nacional 40 en el centro del Valle Calchaquí, a 150 kilómetros de la capital, dentro del Departamento Los Molinos, a 2.100 m.s.n.m. Según el gobierno del pueblo, habitan en el lugar solo 3.800 personas.

Seclantás se destaca por haber dado origen al mítico Poncho Salteño, una prenda de identidad nacional y valor cultural. De hecho, el pueblo tiene una tradición artesanal muy arraigada. Tal es así que caminando por las calles de tierra y en cualquier momento del día, los turistas podrán ver a los residentes con sus telares y a los gauchos con sus atuendos tradicionales.

Clima, flora y fauna autóctona de Seclantás, la Cuna del Poncho Salteño

La buena noticia para quienes quieran visitar Seclantás es que tiene un clima templado casi durante todo el año. En el día, las temperaturas pueden ser más elevadas mientras que a la noche suelen bajar notablemente. Sobre todo, en invierno, es recomendable llevar suficiente abrigo. Por otro lado, al ser una región semiárida de altura no suelen haber precipitaciones. La mayor cantidad de lluvias, casi el 90%, se pueden llegar a presentar en noviembre.

Por otro lado, la vegetación que más abunda en la zona está vinculada a especies andinas y chaqueñas como:

Algarrobo negro

Molle

Algarrobo blanco

El Churqui

Tusca

En cuanto a la fauna que vive en Seclantás destacan los camélidos como el guanaco, la vicuña y la llama. También habitan en la región el puma, el zorro colorado y el gato montés.

Qué hacer en Seclantás

Seclantás es un sitio turístico ideal para pasar unas vacaciones tranquilas y en conexión con la naturaleza. El paseo por excelencia es el Camino de los Artesanos. Aquí se puede visitar a cada uno de los productores y ver el proceso de elaboración de piezas tradicionales como mantas, ruanas y tapices.

Además, en el centro del pueblo en el que abundan casonas coloniales, se encuentra la Iglesia Nuestra Señora del Carmen, fundada en 1850 y que hoy en Monumento Histórico Nacional, y la Capilla del Cementerio, un mirador natural gracias al cual se puede obtener una vista increíble de los Valles Calchaquíes.

A solo unos metros del cementerio, se llega al cerro del Vía Crucis. También ofrece vistas panorámicas del pueblo de Seclantás y del Río Calchaquí. Asimismo, en la ciudad se puede disfrutar de platos autóctonos como empanadas, tamales, chivito, charquisillo y vino patero artesanal.