La posta poco conocida de Salta rumbo al Alto Perú donde se cruzaban comerciantes, ejércitos y correos

A unos 20 kilómetros de la ciudad de San José de Metán, en la provincia de Salta, se encuentra uno de los rincones más significativos de la historia argentina: la Posta de Yatasto. Esta construcción colonial rodeada del paisaje norteño típico, fue durante décadas una parada obligada para quienes transitaban el antiguo Camino Real, que conectaba Buenos Aires con el Alto Perú. Hoy es un paso ineludible para los amantes del turismo histórico.

No fue una simple estación de descanso: Yatasto ocupó un lugar estratégico durante los años de la Revolución de Mayo y las guerras por la independencia. Por allí pasaron funcionarios, comerciantes, militares y los hombres que luego serían protagonistas de algunos de los capítulos más importantes de nuestra historia.

Un punto clave en la lucha por la independencia

La fama de la Posta de Yatasto está estrechamente ligada a uno de los hechos más recordados de la gesta independentista: el encuentro entre los generales Manuel Belgrano y José de San Martín, asociado tradicionalmente con el traspaso del mando del Ejército del Norte en 1814. Durante años, este hecho fue considerado uno de los momentos fundacionales del proyecto emancipador que culminaría con la independencia de gran parte de Latinoamérica.

Las investigaciones históricas más recientes sostienen que aquella reunión podría haber ocurrido en otro punto cercano, conocido como la Posta de Algarrobos. Sin embargo, Yatasto mantiene un enorme valor simbólico por su estrecha vinculación con aquellos acontecimientos y por haber sido escenario de otros relevos militares durante la campaña independentista.

De antigua posta colonial a monumento histórico

La construcción original de la Posta de Yatasto fue levantada entre fines del siglo XVII y comienzos del XVIII. Su función era brindar alojamiento y permitir el cambio de caballos a quienes recorrían largas distancias por el territorio colonial. Con el paso del tiempo, la estancia fue ampliada y restaurada por sus propietarios, convirtiéndose en un punto de referencia para la región.

Actualmente, solo una parte del edificio conserva elementos originales, aunque todavía pueden apreciarse sus muros, galerías y vestigios de la arquitectura de época.

En 1941 fue declarada Monumento Histórico Nacional y años más tarde pasó a manos del Estado, que la transformó en museo. Hoy este sitio recibe visitantes de todo el país y del exterior, interesados en recorrer cada uno de sus espacios, donde conviven el patrimonio cultural argentino con la historia viva de nuestra tierra.