Se encuentra a más de 2700 metros de altura y tiene 1800 habitantes: el pueblo entre las montañas que deberías conocer

Entre los rincones increíbles de Argentina se encuentra un pueblo escondido entre las montañas del norte de Salta: Iruya. Definido como “el pueblo colgado de la montaña”, se trata de un poblado a 2780 metros de altura sobre el nivel del mar y con solo 1.860 habitantes.

En detalle, el histórico pueblo se encuentra sobre los faldeos orientales de las Sierras de Santa Victoria, dentro del área de Yungas protegida por la Unesco y a 320 kilómetros de la ciudad de Salta. El sitio fue declarado Lugar Histórico Nacional en 1995 y deslumbra por su estética, ya que cuenta con casas de adobe y calles angostas empedradas y empinadas.

¿Qué se puede hacer en Iruya?

El pueblo encanta por sus paisajes y es especial para recorrer a pie. Entre el Circuito de los Caminos del Inca en el que se pueden conocer las costumbres ancestrales y su forma de vida casi intacta, propia del pasado precolombino. Entre sus grandes sitios se pueden ver los santuarios incaicos, monumentos y ruinas.

También se puede realizar el Circuito de los Cóndores, donde, como lo dice su nombre, se pueden avistar cóndores sobre las montañas, ejemplares típicos de esta región salteña. Es ideal para realizar actividades de aventura y outdoor, en un escenario agreste. Además, el Mirador Cóndor permite tener una vista panorámica e increíble de todo el pueblo. Entre los grandes sitios históricos de Iruya, se encuentra la iglesia de San Roque y Nuestra Señora del Rosario, fundada hacia 1753, que es un punto clave para conocer del pueblo.

Al trasladarse solo 8 kilómetros, a lo largo del río Iruya, ya sea a pie, en mula o en vehículos todo terreno, se llega a San Isidro, un pueblo también llamativo, habitado por algunas familias que viven a base de la actividad turística, la producción de artesanías y del tejido; además de la ganadería y la agricultura regional.

Cómo se puede llegar a Iruya

Iruya se encuentra a unos 307/315 kilómetros de la ciudad de Salta. Sin embargo, se puede llegar fácilmente a Iruya por la Ruta 9 desde Humahuaca, Jujuy, para luego tomar la Ruta Provincial 13, en un tramo que comienza con asfalto y da paso al camino de tierra y cruces de río. Por eso, es clave ir en transporte público o con indicaciones de personas que conozcan el sitio.