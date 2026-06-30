Kreplak: “Las obras sociales nacionales tienen deudas de más de $90 mil millones con el sistema público de PBA”

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, cuestionó el funcionamiento del PAMI y el desfinanciamiento del gobierno Nacional en el sistema de salud. En la conferencia de prensa de Casa de gobierno, el dirigente dijo que “las obras sociales nacionales tienen deudas de más de 90 mil millones de pesos con el sistema público de la provincia de Buenos Aires”. Además, se refirió a las constantes críticas que la oposición y los medios de comunicación realizan sobre el IOMA, la obra social más grande de la Argentina, y detalló cómo funciona el sistema sanitario en el país.

“Es imposible pensar el sistema de salud argentino solo desde un efector sanitario. Si una obra social nacional o el PAMI toman una decisión, todos nos vemos afectados”. De esta manera, “lo que pasa con el IOMA tiene que ver con lo que sucede a nivel nacional”, agregó. En ese sentido, el titular de la cartera sanitaria recordó que desde que asumió Milei, comenzó un proceso de “destrucción del sistema sanitario nacional”, “se desfinanció el PAMI”, “se desregularon los precios de los medicamentos” y “cientos de miles de personas quedaron sin cobertura de salud”.

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Al respecto detalló que el sistema de salud argentino se basa en la seguridad social, en donde el 65% tiene cobertura de obra social. Para el ministro, ese tipo de cobertura “es un impuesto de los trabajadores en blanco”, ya que “aportamos una parte de nuestros salarios y otra parte el empleador para tener obras sociales”.

Según información del ministerio de Salud, el costo de los medicamentos de PAMI subieron 577%, generando una caída de la dispensa de medicamentos del 25%. “1 de cada 4 personas que tiene PAMI y necesita medicamentos y no los puede pagar”, sentenció Kreplak. A modo de ejemplo, el ministro contó que las internaciones por diabetes “aumentaron un 300%” debido a que la gente no puede comprar la insulina.

Sin embargo, la suba de los medicamentos en el IOMA fue menor; del 256%. “La dispensa de medicamentos nos subió un 11%, y tenemos la misma población, la misma cantidad de afiliados”, explicó el funcionario. De esta manera, Kreplak fue enfático y dijo que el objetivo del gobierno de Javier Milei es “destruir el sistema para dejar a los trabajadores sin una obra social financiada”.

La respuesta a las críticas de los intendentes

Durante su exposición, el ministro se refirió a la críticas que distintos alcaldes de la oposición realizan al funcionamiento del IOMA. “Es la obra social obligatoria para los empleados públicos provinciales, pero para los empleados públicos municipales son adherentes no es obligatorio, es voluntario y es un acuerdo”, explicó.

“Los salarios municipales son muy inferiores a los provinciales, ya sea porque el salario es menor o porque tiene un parte del salario en negro muy grande; entonces los aportes que hacen los empleados municipales al IOMA es inferior a los gastos que producen”, agregó.

De esta manera la provincia de Buenos Aires “subsidia a los municipios en el costo de la salud”. El déficit mensual es de $10 mil millones. “Son casi $30 mil por persona que la Provincia subsidia por mes”, agregó. A modo de ejemplo, dio ejemplos de distritos que tienen aportantes del IOMA y la contraprestación de los costos del mismo.San Isidro, 25 de Mayo, Laprida y Rauch fueron los distritos elegidos.

El mismo ejemplo lo tomó con el pago de las consultas médicas que hace el IOMA en contraprestación de las prepagas.

Para el bono categoría A, IOMA abona $14.400, mientras que el resto de las prepagas paga entre $14.300 a $15.000. En el bono categoría B, IOMA paga $17.400, y el resto de las prepagas - en promedio - abona entre $17.700 a $19.900. El tercer bono, categoría C, la obra social bonaerense paga $22.200 mientras que el resto abona entre $21.400 a $25.000.