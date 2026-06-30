RD Congo cumple sus ambiciones, y partido con Inglaterra en el Mundial será un día para el recuerdo

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo K - República Democrática del Congo contra Uzbekistán

​El pase de la República Democrática del Congo a la fase eliminatoria del Mundial es la culminación de un proyecto a largo plazo ‌destinado a reactivar la suerte ‌de una de las naciones más pobladas del mundo.

El equipo africano se enfrentará a Inglaterra el miércoles en Atlanta por los dieciseisavos de final del Mundial, tras haber superado la fase de grupos, remontando para vencer 3-1 Uzbekistán y terminar como uno de los ocho mejores terceros.

Sébastien Desabre es uno de los seleccionadores con más antigüedad del continente, ya que se le ha dado tiempo ​para trabajar en un ⁠proyecto de cuatro años a lo largo de tres grandes competiciones.

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En África, ‌los entrenadores suelen disponer de mucho menos tiempo al frente ⁠de una selección que en otros continentes, a ⁠menos que ganen un trofeo o estén a punto de hacerlo.

Desabre llevó a los congoleños a las semifinales de la Copa Africana de Naciones de 2024, ⁠después de que no lograran clasificarse para la edición anterior dos años ​antes.

"Tuvimos que trabajar duro para convencer, intentar y presentar ‌nuestro proyecto", afirmó al referirse a ‌su capacidad para persuadir a los responsables de la federación de que ⁠tuvieran paciencia y le dieran tiempo para forjar un equipo.

"No se puede hacer solo. Contaba con un grupo de jugadores increíbles. Tengo mucha suerte de contar con tantos jugadores excelentes, que además son personas excelentes, dispuestas a darlo todo ​por el ‌Congo, y eso fue importante".

Desabre rara vez hizo cambios en su plantilla, confiando en un núcleo de jugadores que llevan juntos más tiempo de lo habitual en el agitado mundo del fútbol africano.

"Mantuvimos a los mismos jugadores porque sabíamos lo que queríamos de ellos y ⁠cómo llevar adelante el proyecto", afirmó.

La segunda Copa de Naciones disputada en Marruecos a finales de año no resultó tan exitosa, ya que un gol encajado en el último suspiro ante Argelia les dejó fuera en octavos de final.

Para entonces, sin embargo, estaban a las puertas de clasificarse para el Mundial tras más de medio siglo de ausencia, y a Desabre se le permitió continuar con su labor.

En septiembre ‌se especuló con su posible destitución después de que el equipo dejara escapar una ventaja de dos goles y perdiera 3-2 en casa ante Senegal en un decisivo partido de clasificación para el Mundial, lo que desencadenó disturbios en el estadio de Kinshasa.

No logró la clasificación automática, pero sí pasó a la repesca africana para ‌los cuatro mejores segundos de los nueve grupos de clasificación, donde, en noviembre, en un torneo celebrado en Marruecos, eliminó a Camerún y a Nigeria.

RDC se clasificó entonces ‌para el repechaje intercontinental, ⁠celebrado en Guadalajara en marzo, y se impuso a Jamaica en la prórroga, asegurándose así su regreso al Mundial por primera ​vez desde 1974.

"En cuanto a los objetivos que nos marcamos, los hemos alcanzado y estamos orgullosos de ello", afirmó Desabre.

El pase a la fase eliminatoria del torneo y un emparejamiento con Inglaterra es la recompensa.

(Editado en español por Javier Leira)