Chau ropa arruinada: el truco definitivo para lavar tus camisetas y proteger los estampados sin gastar de más

Existe el mito de que el lavarropas daña las serigrafías o los números pegados de las camisetas, pero la realidad es que el secreto está en la temperatura del agua, el tipo de lavado y algunos hábitos simples que casi nadie respeta. Lavar mal una camiseta puede arruinar en un par de ciclos un estampado que debería durar toda la temporada, sobre todo en pleno invierno, cuando hay menos margen para secarla al aire libre entre partido y partido.

El agua caliente es el principal enemigo

Las camisetas de fútbol actuales utilizan estampados termo transferidos o serigrafías que pueden ablandarse y despegarse con las altas temperaturas. El error más común es lavar la ropa deportiva con agua caliente creyendo que así se desinfecta mejor, cuando en realidad el agua fría es suficiente para limpiar correctamente la prenda sin dañar los detalles. Samsung resuelve este problema con su tecnología EcoBubble, presente en sus lavarropas, que transforma el jabón en burbujas antes de que comience el ciclo y permite que el detergente penetre en las fibras hasta 40 veces más rápido, eliminando la suciedad incluso con agua fría.

Dar vuelta la camiseta y evitar el centrifugado fuerte

El roce con cierres, botones o el tambor del lavarropas desgasta los escudos y los números. Conviene dar vuelta la camiseta antes de meterla al lavarropas, para que la fricción la reciba la parte interna y no el frente ni la espalda. También es clave usar ciclos de centrifugado suaves o programas para ropa delicada, ya que el exceso de fuerza centrífuga puede agrietar las estampas personalizadas con el tiempo. Los lavasecarropas Bespoke de Samsung, en su versión de 11 kilos, incorporan la función Air Wash, que usa aire caliente sin agua ni fricción para desodorizar y sanitizar la prenda sin pasar por un centrifugado agresivo.

Sol directo y suavizante: dos errores frecuentes

Colgar la camiseta al sol directo de la tarde puede decolorar los tonos y resecar los detalles plásticos del estampado. Y aunque parezca contraintuitivo, usar mucho suavizante tampoco ayuda: en la ropa deportiva de poliéster, crea una capa invisible que bloquea la respirabilidad de la tela y debilita los pegamentos de los parches y números. Lo más recomendable es usar la cantidad justa de jabón líquido y evitar el suavizante en este tipo de prendas. Para quienes necesitan lavar rápido después de festejar un gol, el ciclo de Lavado Rápido de 15 minutos de Samsung está pensado justamente para cargas livianas, con un enjuague que no deja residuos químicos capaces de despegar los estampados.