El cambio de Samsung que te resuelve el lavado de ropa los días de lluvia

Los nuevos equipos alcanzan los 11 kg de lavado y 7 kg de secado.

Samsung anunció la ampliación de la capacidad de su línea de lavasecarropas Bespoke AI Ecobubble en Argentina. Los nuevos equipos alcanzan los 11 kg de lavado y 7 kg de secado, una actualización que apunta a resolver una de las principales necesidades de los hogares actuales: lavar más ropa en menos ciclos y optimizar el tiempo dedicado a las tareas domésticas.

La compañía explicó que el aumento de capacidad permite procesar una mayor cantidad de prendas en una sola carga, reduciendo la frecuencia de uso del electrodoméstico y simplificando la rutina semanal. La propuesta está especialmente orientada a familias o usuarios que suelen concentrar el lavado en determinados días de la semana y buscan mayor practicidad en el hogar.

Inteligencia artificial y control desde el celular

Entre las funciones destacadas de la línea se encuentra AI Control, una tecnología que aprende de los hábitos de uso y adapta automáticamente los ciclos según las preferencias del usuario. De esta manera, el equipo puede optimizar configuraciones de lavado de forma personalizada.

Además, los lavasecarropas incorporan conectividad Wi-Fi y compatibilidad con la aplicación SmartThings. Esto permite iniciar, pausar o monitorear los ciclos directamente desde el celular, incluso cuando el usuario se encuentra fuera de su casa.

Tecnologías para ahorrar tiempo y mejorar el cuidado de la ropa

La nueva generación de lavasecarropas también incluye Air Wash, una función diseñada para refrescar prendas, reducir olores y disminuir la presencia de bacterias sin utilizar agua ni detergente. Esta alternativa resulta útil para ropa de uso cotidiano que no requiere un lavado completo.

En materia de lavado, los equipos integran la tecnología EcoBubble, que favorece una mejor disolución del detergente para lograr una limpieza eficiente incluso con agua fría. También cuentan con vapor higienizador, pensado para ayudar a eliminar suciedad profunda y alérgenos presentes en los tejidos.

El aumento de capacidad permite procesar una mayor cantidad de prendas en una sola carga.

Para quienes priorizan la rapidez, Samsung suma programas específicos como Lavado Rápido de 15 minutos para cargas livianas. Algunos modelos Bespoke Ecobubble también ofrecen el ciclo 59’ Wash + Dry, capaz de completar el proceso de lavado y secado en menos de una hora.

Los nuevos lavasecarropas mantienen el diseño minimalista característico de la línea Bespoke, con puerta Tint Door, versiones en color blanco e inox y distintos tipos de paneles de control según el modelo. Samsung confirmó que los equipos ya están disponibles en Argentina con opciones de financiación, descuentos especiales y Plan Canje para entregar un electrodoméstico usado como parte de pago.