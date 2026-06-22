Paso a paso: cómo reclamar los 3 meses de Spotify Premium gratis que regala Samsung

Si tenés un Samsung de la Serie Galaxy A y todavía no activaste este beneficio, estás dejando plata sobre la mesa. La iniciativa forma parte de la alianza entre Samsung y Spotify, y conecta la experiencia de la serie Galaxy A con una mayor libertad, personalización y descubrimiento musical. El proceso toma apenas unos minutos y no requiere ninguna gestión complicada: todo se hace desde una sola aplicación.

Qué modelos están incluidos en la promo

Los modelos habilitados para canjear el beneficio son el Galaxy A57 5G, el Galaxy A37 5G, el Galaxy A17 5G, el Galaxy A17 y el Galaxy A07. Si tu celular está en esa lista, ya podés empezar el proceso.

Paso a paso para activar Spotify Premium gratis

El canje se hace directamente desde la app Samsung Members, que viene preinstalada en los equipos de la marca.

Estos son los pasos:

Abrí Samsung Members y tocá la pestaña de beneficios desde la página inicial. Buscá y seleccioná el banner de la campaña de Spotify. Tocá "Verificar y Disfrutar" y luego "Canjear" para obtener tu enlace único de acceso. Entrá al enlace, iniciá sesión en tu cuenta de Spotify y completá la activación del período gratuito.

Una vez terminado el proceso, el beneficio queda activo y podés usarlo directo desde Spotify, sin pasos adicionales.

Cuántos meses gratis te corresponden según tu historial

El detalle más importante está en la letra chica, y vale la pena leerla antes de arrancar: el beneficio contempla tres meses de período promocional gratuito para usuarios que nunca hayan suscrito a Spotify Premium anteriormente, y dos meses para quienes ya hayan tenido una suscripción, siempre que no tengan una suscripción activa en los últimos 30 días y que no hayan canjeado una oferta de regreso a Spotify en los últimos 24 meses.

Qué pasa cuando termina el período gratis

Este es el punto que más conviene tener en cuenta. Después del período promocional, la suscripción a Spotify Premium Individual se renueva automáticamente y empieza a cobrar al precio publicado en la página, salvo que el usuario cancele antes del vencimiento del período correspondiente. Así que si no querés que se cobre solo, agendá la fecha de vencimiento y cancelá antes si no pensás continuar.