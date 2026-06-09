Cuánto sale Spotify Premium en junio 2026: el precio de cada plan

Golpe al bolsillo: cuánto cuesta Spotify

Spotify continúa siendo la plataforma de música en streaming más utilizada del mundo y una de las más elegidas por los usuarios argentinos. En junio, el servicio mantiene vigentes los valores actualizados de sus planes Premium, que permiten acceder a millones de canciones, podcasts y audiolibros sin publicidad y con funciones exclusivas.

La compañía sostiene una estrategia de actualización periódica de tarifas para financiar nuevas inversiones tecnológicas, ampliar su catálogo y desarrollar herramientas basadas en inteligencia artificial. Actualmente, ofrece distintas modalidades de suscripción adaptadas a las necesidades de cada usuario, desde planes individuales hasta opciones familiares.

Cuál es la diferencia entre los distintos planes de Spotify

Cuánto cuesta Spotify Premium en junio de 2026

Los precios vigentes en Argentina son los siguientes:

Plan Precio mensual Individual $3.299 Estudiantes $1.799 Dúo $4.399 Familiar $5.499

Los valores se encuentran expresados en pesos y corresponden a las tarifas oficiales informadas por la plataforma para el mercado argentino.

Spotify Individual

Es la opción más elegida por los usuarios que utilizan la plataforma de manera personal.

El plan incluye:

Una cuenta Premium individual.

Música sin anuncios.

Reproducción ilimitada.

Posibilidad de descargar contenido para escuchar sin conexión.

Saltos ilimitados entre canciones.

Cancelación en cualquier momento.

Facturación mensual.

El precio mensual es de $3.299.

Spotify Estudiantes

Esta modalidad está destinada a alumnos que puedan acreditar su condición mediante el sistema de verificación habilitado por la empresa.

Incluye:

Una cuenta Premium individual.

Música sin anuncios.

Descargas offline.

Reproducción ilimitada.

Beneficio exclusivo para estudiantes elegibles.

El valor mensual es de $1.799. Para acceder al descuento es obligatorio validar periódicamente la condición de estudiante.

Cuánto cuesta el streaming en Argentina

Spotify Dúo

El plan Dúo fue diseñado para dos personas que conviven en un mismo domicilio.

Entre sus beneficios se encuentran:

Dos cuentas Premium independientes.

Listas de reproducción compartidas.

Música sin publicidad.

Descargas offline.

Reproducción ilimitada.

Su precio mensual es de $4.399. Cada integrante conserva sus preferencias, historial y recomendaciones personalizadas.

Spotify Familiar

Es el plan más completo de la plataforma y permite compartir la suscripción entre varios integrantes del mismo grupo familiar.

Incluye:

Hasta seis cuentas Premium.

Perfiles individuales para cada usuario.

Spotify Kids para menores de edad.

Controles parentales.

Descargas offline.

Música sin anuncios.

El valor mensual asciende a $5.499. Se trata de la alternativa más económica en términos de costo por usuario cuando la suscripción es compartida por varios integrantes del hogar.

Qué ventajas ofrece Spotify Premium

A diferencia de la versión gratuita, los usuarios Premium acceden a una serie de funciones exclusivas:

Escuchar música sin interrupciones publicitarias.

Elegir cualquier canción del catálogo.

Descargar contenido para utilizar sin conexión.

Mejor calidad de audio.

Reproducción bajo demanda.

Saltos ilimitados entre canciones.

Acceso completo a podcasts y audiolibros compatibles.

La versión gratuita continúa disponible, aunque incorpora anuncios y ciertas limitaciones en la reproducción.

Cuánto cuesta YouTube Music en Argentina

Entre las principales alternativas a Spotify aparece YouTube Premium, que incluye acceso a YouTube Music.

Los precios base vigentes son:

Plan individual: $3.399 mensuales.

Plan familiar: $6.799 mensuales.

Estos valores pueden incrementarse por la aplicación de impuestos y percepciones correspondientes a servicios digitales contratados en el exterior.

Cómo cancelar Spotify Premium

Los usuarios que deseen finalizar la suscripción pueden hacerlo directamente desde la plataforma.

El procedimiento consiste en:

Iniciar sesión en Spotify. Ingresar al perfil de usuario. Seleccionar la opción "Tu plan". Hacer clic en "Cambiar plan". Buscar la opción "Cancelar Premium". Confirmar la baja.

Una vez completado el proceso, la cuenta continuará funcionando con los beneficios Premium hasta la próxima fecha de facturación. Luego pasará automáticamente a la modalidad gratuita. Spotify aclara que los usuarios conservarán sus listas de reproducción, artistas favoritos y canciones guardadas, aunque volverán a escuchar anuncios y perderán algunas funciones exclusivas de la suscripción paga.

Con los valores vigentes en junio, la plataforma mantiene cuatro alternativas de contratación para distintos perfiles de usuarios, desde estudiantes hasta familias numerosas, consolidándose como uno de los principales servicios de streaming musical del mercado argentino.