Los jugadores de la Selección Argentina decidieron no hablar tras la derrota en la final del Mundial

La decisión de los jugadores de la Selección Argentina tras la final del Mundial

La Selección Argentina perdió 1 a 0 con España en la final del Mundial 2026 en Estados Unidos y el plantel comandado por Lionel Scaloni tomó una brutal decisión. Minutos después de la derrota en el mencionado partido, la periodista Sofía Martínez comunicó que los futbolistas se retirarían del MetLife Stadium sin dar declaraciones a la prensa presente. Luego de las palabras del DT en conferencia de prensa, los jugadores tomaron la determinación de no hablar sobre lo sucedido en el campo de juego.

Los jugadores de la Selección Argentina yéndose del estadio tras la derrota en la final del Mundial

El último partido de Lionel Messi en Mundiales con la Selección Argentina

La final que jugó Argentina y que perdió este domingo contra España por 1 a 0 fue, muy posiblemente, el último partido de Lionel Messi en las Copas del Mundo. De acuerdo a las estadisticas, el crack rosarino de 39 años se ubica como uno de los mejores futbolistas de la historia de esta competición. Messi quedó con 21 tantos en mundiales, uno por debajo de Kylian Mbappé que marcó 22 y se consolidó como el máximo asistidor de goles. La primera participación de "Leo" fue con apenas 18 años en Alemania 2006, torneo en el que José Pekerman lo utilizó muy poco y terminó sentado en el banco de suplentes en plena eliminación contra el local por penales en los cuartos de final. Sin dudas, dejó su huella en la "Albiceleste" con el paso de los años y consiguió el máximo título en Qatar 2022.

Lionel Messi, la máxima figura de la Selección Argentina en el Mundial 2026

Scaloni puso en duda su continuidad en la Selección Argentina

Lionel Scaloni puso en duda su continuidad en la Selección Argentina en la conferencia de prensa posterior a la derrota frente a España en la final del Mundial 2026. Consultado acerca de su futuro al frente de la 'Albiceleste', el DT declaró: "Con respecto a mí, voy a hablar con el presidente, yo más o menos tengo una idea de lo que quiero hacer. Voy a cumplir mi contrato y después veré. Quiero tomarme un tiempo y pensar, no sé si se podrá repetir algo tan grande como esto".

Entre lágrimas, el entrenador argentino alcanzó a expresar su emoción por el proceso que comenzó en 2019 y por el equipo de trabajo que se formó en la actualidad: "Es justo que me pueda tomar este tiempo y pensar. Este lugar es maravilloso, es un lugar soñado. En mi vida pensé estar en este lugar. Para seguir se necesitan un montón de cosas, volver a resetearse, volver a formar un grupo como este que difícilmente se vuelva a formar y me duele en el alma. Lo siento".

Los números de Lionel Scaloni como DT de la Selección Argentina

Partidos dirigidos : 110.

: 110. Triunfos : 85.

: 85. Empates : 14.

: 14. Derrotas : 11.

: 11. Títulos: Copa América Brasil 2021 y Estados Unidos 2024, Finalissima 2022 y Mundial Qatar 2022.

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