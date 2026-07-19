La magistral maniobra de Franco Colapinto para superar a dos rivales en el Gran Premio de Bélgica

Colapinto terminó décimo en el GP de Bélgica.

El fin de semana en el Circuito de Spa-Francorchamps no había comenzado de la mejor manera para Alpine, cuyo rendimiento comenzó a caer el sábado y se hizo evidente en la clasificación, ninguno de los pilotos logró superar el último recorte. Tal es así que Franco Colapinto quedó relegado al decimotercer lugar, aunque las sanciones a Lando Norris e Isack Hadjar por los cambios en las unidades de potencia le jugaron a favor.

De hecho, el piloto argentino largó del decimoprimer cajón este domingo en el Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1 y tuvo una notable salida, ya que subió rápidamente hasta el octavo puesto una vez que se apagaron las luces de los semáforos. A pesar de este buen comienzo, Colapinto fue perdiendo terreno con las recuperaciones de Norris y Hadjar, a tal punto que había caído al décimo lugar y no tardó demasiado en ser superado por Pierre Gasly.

Es más, el pilarense cayó más posiciones con su ingreso a boxes en la vuelta 16, ya que volvió a la pista con neumáticos duros en el decimoquinto lugar, por lo que su recuperación tuvo que comenzar de nuevo. Si bien Franco ganó terreno con el ingreso a boxes de sus rivales, había quedado atorado en el decimosegundo lugar detrás de su compañero, que mantenía una lucha con Liam Lawson por el último punto.

Fue en ese momento, en la vuelta 30, cuando Colapinto aprovechó el duelo entre el francés y el neozelandés para superarlos a ambos por el interior de la curva, en una maniobra magistral que lo hizo subir al décimo lugar. De hecho, el movimiento hecho por el argentino le permitió salir mejor parado por delante de Gasly, de manera tal que pudo hacerse de una buena diferencia para alejarse del piloto galo.

De esta manera, Franco selló el décimo lugar a base de una buena gestión de neumáticos y fue el único que sumó puntos este fin de semana para Alpine, puesto que el francés finalmente quedó decimoprimero. Se trata de la sexta fecha de la temporada en la que el pilarense se mete en la zona de puntos, alcanzando las 19 unidades y consolidándose en el decimosegundo lugar de la tabla, a tres puntos de Arvid Lindblad.

Colapinto celebró su punto en las redes sociales de Alpine.

El punto que mantiene vivo a Alpine

Gracias al décimo lugar de Colapinto, Alpine logró mantenerse en el quinto lugar de la tabla de constructores, puesto que el noveno puesto de Arvid Lindblad le dio dos puntos a Racing Bulls en el GP de Bélgica. Como resultado, ahora ambas escuderías están empatadas con 61 unidades, aunque los franceses se mantienen por delante por los mejores resultados cosechados en la temporada.