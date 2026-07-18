Gasly está noveno en el campeonato con 42 puntos.

Alpine había tenido un notable inicio de temporada en la nueva era de la Fórmula 1, llegando incluso a incomodar a Red Bull en las primeras fechas del campeonato en la lucha por el cuarto lugar de la tabla de constructores. Claro que las mejoras que tuvo la escudería austriaca terminaron por imponerla detrás de Mercedes, Ferrari y McLaren, pero aun así los franceses habían quedado bien posicionados en el quinto puesto.

De hecho, la escudería francesa se sitúa como líder de la zona media y había tenido una diferencia interesante hasta que Racing Bulls presentó su paquete de actualizaciones que le permitió recortar terreno rápidamente. Tal es así que el equipo de Faenza se ha puesto a tan solo un punto de Alpine después del GP de Gran Bretaña, con la dupla de Liam Lawson y Arvid Lindblad por delante de los pilotos del equipo galo.

Justamente sobre esta lucha por el liderato de la zona media habló Pierre Gasly, quien en la previa al Gran Premio de Bélgica reconoció que los italianos vienen haciendo un mejor trabajo en las últimas fechas. “Simplemente lograron introducir mejoras con un impacto mayor en su auto”, afirmó el francés en declaraciones rescatadas por Motorsport, en las que advirtió que incluso llegaron a acercarse de manera considerable a Red Bull.

En este sentido, mientras que Racing Bulls mejora, Alpine se ha quedado atascado, sin mejoras importantes previstas para este fin de semana y a varias fechas del último paquete de actualizaciones que había llegado para Montreal. “No tenemos mejoras para este fin de semana. Sabemos que no esperamos un orden muy diferente, así que anticipamos que será un desafío importante poder pelear con ellos”, añadió.

A pesar de esto, Gasly advirtió que el equipo se encuentra trabajando arduamente en la fábrica para conseguir mejoras de cara a las fechas siguientes, aunque es posible que lleguen después del receso. “Sé que hay muchas cosas planificadas”, informó el francés, que resaltó que el objetivo principal en el Circuito de Spa-Francorchamps será frenar el avance de los Racing Bulls para no perder el quinto lugar en la tabla.

El francés apenas supera a los pilotos de Racing Bulls en la tabla.

Copa de Constructores de la F1 tras el GP de Gran Bretaña 2026