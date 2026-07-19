Quién es Lamine Yamal, el mejor jugador de España en el Mundial 2026: dónde juega

Lamine Yamal, figura en España.

Lamine Yamal fue una de las grandes estrellas de la selección de España durante el Mundial 2026. Con apenas 18 años, el extremo llegó lesionado al torneo, pero poco a poco fue tomando ritmo y demostró porque es considerado una pieza clave en su equipo. Su capacidad para generar peligro por la banda derecha y resolver situaciones de uno contra uno lo convirtió en uno de los jugadores más determinantes del conjunto dirigido por Luis de la Fuente.

El joven atacante ya había despertado la atención del fútbol mundial por sus actuaciones con el Barcelona y la Selección española, y llegó a la Copa del Mundo como una de las principales estrellas de su generación con menos de 20 años. Su historia, marcada por una irrupción precoz y una sucesión de récords, explica por qué muchos lo consideran el presente y el futuro del fútbol español.

Quién es Lamine Yamal

Lamine Yamal Nasraoui Ebana nació el 13 de julio de 2007 en Esplugues de Llobregat, Cataluña. Es hijo de padre marroquí y madre de Guinea Ecuatorial, y creció en el barrio de Rocafonda, en Mataró. Desde muy pequeño mostró condiciones excepcionales con la pelota y, a los siete años, ingresó en La Masía, la prestigiosa cantera del Barcelona, donde comenzó un rápido crecimiento futbolístico.

Lamine Yamal con su país.

Actualmente juega como extremo derecho en el Barcelona, aunque también puede desempeñarse por la izquierda o como mediapunta. Su principal virtud es el desequilibrio en velocidad, acompañado de una gran técnica individual, visión de juego y capacidad para asistir o definir. Zurdo, suele partir desde la banda para buscar el centro del campo y generar superioridad ofensiva, una característica que lo convirtió en una pieza clave tanto en su club como en la selección española.

El crecimiento de Lamine Yamal en Barcelona y España

Su ascenso fue meteórico. Debutó con el primer equipo del Barcelona en abril de 2023 cuando apenas tenía 15 años y rápidamente empezó a romper marcas de precocidad. Meses después hizo su estreno con la selección absoluta de España y se convirtió en el jugador más joven en disputar un encuentro y marcar un gol con la camiseta del combinado nacional. En 2024 fue una de las grandes figuras de la Eurocopa conquistada por España, torneo en el que recibió el premio al mejor futbolista joven y terminó como máximo asistente.

Lamine Yamal llegó a su primer mundial con solo 17 años.

Para el Mundial 2026, Yamal llegó como la principal referencia ofensiva de España y respondió con actuaciones decisivas. Más allá de los goles, su influencia en el juego colectivo, su creatividad y personalidad en los momentos de mayor presión lo transformaron en el futbolista más destacado del equipo. Con apenas 18 años, su trayectoria ya lo ubica entre los grandes talentos del fútbol internacional y como uno de los nombres llamados a marcar una época.