Otamendi no le aceptó el saludo a Rodri: "Toda la semana estuviste llorando"

Nicolás Otamendi no quiso saludar al español Rodri tras la derrota de la Selección Argentina contra España este domingo 19 de julio. El futbolista albiceleste se mostró molesto y le recordó sus dichos en la previa: "Toda la semana estuviste llorando".

El capitán español se acercó a Otamendi para darle la mano tras vencer a la Argentina 1 a 0, pero el defensor argentino se negó a saludarlo. El europeo había dado varias declaraciones en la previa al partido en las que había señalado que la "agresividad" era parte del estilo de Argentina.

"Veremos cómo se desarrolla el juego, me gusta pensar que es una selección que da el máximo y que no va por ese tipo de caminos, de ser agresivos. Si entramos en esa fase del juego trataremos de no entrar en provocaciones”, había apuntado.

Argentina perdió contra España y se convirtió en subcampeón del mundo

España venció a Argentina en la final de la Copa del Mundo con un juego superior al del combinado dirigido por Lionel Scaloni y tras un gol de Ferrán Torres. La Albiceleste quedó con la medalla plateada, después de quedarse sin energía tras el histórico triunfo ante Inglaterra el miércoles pasado.

La expulsión de Enzo Fernández le regaló a España, que venía con mayor posesión de la pelota durante los 90 minutos reglamentarios, el aire que necesitaba para convertir y logró hacer el gol antes del tiempo suplementario. Un resultado que el equipo argentino no logró revertir y terminó en darle la segunda estrella al equipo de Luis De La Fuente.