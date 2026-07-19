El inesperado anuncio de TyC Sports en la final Argentina vs. España por el Mundial 2026

El inesperado anuncio de TyC Sports en la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.

TyC Sports realizó un anuncio inesperado en vivo en la televisión, apenas una hora antes del arranque de la final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España. En plena transmisión, Ariel Rodríguez fue el encargado de comunicar una decisión del canal de cable que impactará de lleno en todos los hogares dentro de menos de cuatro años.

El mencionado periodista lanzó una confirmación contundente: "TyC Sports va a transmitir el Mundial de 2030... El canal de los Mundiales en Argentina, sin dudas". Cabe remarcar que la "Albiceleste" ya está clasificada para la 24° edición de la Copa del Mundo, ya que será la anfitriona de al menos un partido de la fase de grupos junto a Uruguay y Paraguay en Sudamérica. Luego, por decisión de la FIFA, el máximo certamen se trasladará a otros dos continentes para llevarse a cabo finalmente en España, Portugal y Marruecos.

La FIFA analiza pasar de 48 a 64 Selecciones para el Mundial 2030

El presidente Gianni Infantino admitió que "sin duda, un torneo de 64 equipos será un tema que se analizará y se debatirá en los comités pertinentes después de este Mundial. Es un torneo para todo el mundo, no sólo para Europa y Sudamérica...”. Incluso, consideró que "todas las naciones deberían poder soñar con participar en la Copa del Mundo. Se puede apreciar que la calidad de los equipos es altísima, y ​​cada vez es mayor en todo el mundo". El titular de la FIFA sentenció que "si no se les da a los países más pequeños la oportunidad de participar en la Copa del Mundo, carecerán del incentivo para seguir mejorando”.

La Selección Argentina ya está clasificada al Mundial 2030 porque será local

Este país será sede de uno de los partidos de la fase de grupos, celebratorios por los 100 años de la primera Copa del Mundo. La misma se disputó en Uruguay y el local derrotó precisamente a la "Albiceleste" por 4-2 en la final. Para conmemorar este aniversario de una manera especial, el organismo diseñó un formato tricontinental e inédito, donde Sudamérica tendrá un rol fundamental, pero sólo para el arranque de la competencia.

Al haber sido designada de forma unánime como una de las sedes oficiales para albergar los encuentros de celebración del centenario, la Argentina recibió el derecho automático de clasificación directa. Un beneficio que se le otorga habitualmente a las naciones organizadoras para garantizar su presencia y la de su público en la fiesta inaugural. Sin embargo, el territorio argentino no será el único de Sudamérica, porque Uruguay y Paraguay tendrán el mismo privilegio.

Más allá de la cuestión logística de jugar un partido en casa, los fundamentos del organismo internacional destacan el peso histórico de nuestro fútbol. La FIFA reconoció formalmente el rol protagónico que tuvo la Selección Argentina en la construcción del torneo desde sus orígenes: formó parte del selecto grupo de participantes pioneros en 1930 y además disputó la gran final de aquel certamen fundacional frente al conjunto uruguayo. Desde 1978 que nuestro país no albergaba un encuentro de la máxima cita, cuando se consagró campeón frente a Holanda en la prórroga por 3-1 en el estadio Monumental de River Plate, en Buenos Aires.

Ariel Rodríguez confirmó que TyC Sports tendrá los derechos del Mundial 2030.

Sudamérica, ¿sin Eliminatorias para el Mundial 2030?

Con Argentina, Uruguay y Paraguay ya clasificados, muchos consideran que sería inútil un torneo en el que solamente habrá siete países en busca de las tres plazas y media, que pasarían a ser cinco si se amplían los cupos totales de 48 a 64. Por lo tanto, un certamen con siete equipos con cinco pasajes en disputa no tendría demasiado sentido.