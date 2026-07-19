Con una caída del 10,5% del empleo privado, La Rioja sufre el impacto del ajuste nacional: todos los detalles

Según el último informe elaborado por la consultora Politikon Chaco, La Rioja continúa entre las provincias más perjudicadas por el modelo libertario de Javier Milei. Con apenas un aumento del 0,2% del trabajo formal en marzo, la provincia solo pudo generar 60 puestos de trabajo formal en todo el territorio.

A partir de bases estadísticas de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, al comparar los niveles actuales con noviembre de 2023, mes previo al cambio de Gobierno nacional, la provincia presenta una caída del 10,5% en el empleo privado formal, lo que representa la pérdida de 3.447 puestos de trabajo registrados. La contracción ubica a La Rioja entre las provincias más afectadas del país, con una caída que casi triplica el promedio nacional, que se situó en el 3,7% durante el mismo período.

En términos interanuales, la situación también continúa siendo negativa. En abril de 2026, la provincia registró una disminución del 0,8% respecto del mismo mes del año anterior, lo que equivale a 254 puestos de trabajo menos. Si bien el ritmo de caída se moderó, los indicadores muestran un estancamiento en niveles históricamente bajos.

El escenario nacional tampoco ofrece señales de recuperación. Durante abril, el empleo registrado del sector privado cayó un 0,2% mensual en todo el país, con la pérdida de 11.673 puestos laborales. Desde noviembre de 2023, el mercado de trabajo formal argentino acumula una reducción de 235.419 empleos asalariados privados, alcanzando el nivel más bajo de los últimos cuatro años.

Los salarios riojanos crecieron un 26,9%

La política salarial implementada por el Gobierno de La Rioja durante 2026 muestra, hasta el momento, un resultado favorable para los trabajadores estatales. De acuerdo con los datos oficiales y los indicadores inflacionarios publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), los salarios del sector público provincial registran un incremento acumulado del 26,9% entre enero y agosto, ubicándose por encima de la inflación acumulada del primer semestre, que alcanzó el 17,8%.

La diferencia representa una mejora de 9,1 puntos porcentuales a favor del salario, sin considerar aún el impacto que tendrá la inflación de julio, cuyos datos oficiales se conocerán en las próximas semanas.

El análisis permite concluir que, en términos reales, los trabajadores estatales riojanos recuperaron capacidad de compra respecto del inicio del año, en un escenario nacional marcado por la desaceleración del consumo y las dificultades económicas que atraviesan distintas provincias.

La mejora salarial se refleja especialmente en el salario mínimo estatal correspondiente a un trabajador de planta permanente, categoría 15, sin antigüedad ni título profesional. En diciembre de 2025, ese haber era de 650 mil pesos. Tras el primer incremento otorgado por el Ejecutivo provincial ascendió a 725 mil pesos y, con el último aumento anunciado, llegará a 825 mil pesos a partir de agosto.

El nuevo monto incluye los 50 mil Chachos que el Gobierno provincial confirmó que pasarán a formar parte del salario y serán convertidos en pesos al finalizar el año, por lo que no tendrán el carácter de bono extraordinario, como ocurrió durante su primera implementación.