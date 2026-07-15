Gestión Quintela: los salarios riojanos crecieron un 26,9% y superan en 9,1 puntos a la inflación acumulada

La política salarial implementada por el Gobierno de La Rioja durante 2026 muestra, hasta el momento, un resultado favorable para los trabajadores estatales. De acuerdo con los datos oficiales y los indicadores inflacionarios publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), los salarios del sector público provincial registran un incremento acumulado del 26,9% entre enero y agosto, ubicándose por encima de la inflación acumulada del primer semestre, que alcanzó el 17,8%.

La diferencia representa una mejora de 9,1 puntos porcentuales a favor del salario, sin considerar aún el impacto que tendrá la inflación de julio, cuyos datos oficiales se conocerán en las próximas semanas.

El análisis permite concluir que, en términos reales, los trabajadores estatales riojanos recuperaron capacidad de compra respecto del inicio del año, en un escenario nacional marcado por la desaceleración del consumo y las dificultades económicas que atraviesan distintas provincias.

La mejora salarial se refleja especialmente en el salario mínimo estatal correspondiente a un trabajador de planta permanente, categoría 15, sin antigüedad ni título profesional. En diciembre de 2025, ese haber era de 650 mil pesos. Tras el primer incremento otorgado por el Ejecutivo provincial ascendió a 725 mil pesos y, con el último aumento anunciado, llegará a 825 mil pesos a partir de agosto.

El nuevo monto incluye los 50 mil Chachos que el Gobierno provincial confirmó que pasarán a formar parte del salario y serán convertidos en pesos al finalizar el año, por lo que no tendrán el carácter de bono extraordinario, como ocurrió durante su primera implementación.

En términos porcentuales, el salario mínimo estatal acumuló una suba del 26,9% en los primeros ocho meses del año, superando ampliamente la inflación registrada durante el primer semestre.

Otro indicador que permite medir la evolución del ingreso es la Canasta Básica Total. Según datos del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, este indicador aumentó un 20,7% entre enero y junio en La Rioja. En comparación, los salarios estatales se ubican 6,2 puntos porcentuales por encima de ese incremento.

Desde el punto de vista económico, los datos muestran que la política salarial provincial logró preservar y mejorar el poder adquisitivo de los empleados públicos en lo que va del año. No obstante, especialistas advierten que este desempeño deberá sostenerse durante el segundo semestre para consolidar la recuperación del ingreso real.

En ese sentido, la evolución de la inflación durante los próximos meses será determinante para evaluar si la mejora salarial puede mantenerse hasta fin de año. También será clave conocer si el Gobierno provincial dispone nuevos incrementos salariales en caso de que los niveles de inflación vuelvan a acelerarse.