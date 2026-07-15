La Unión Europea destina 20 millones de euros para la emergencia en Venezuela

La Unión Europea (UE) oficializó un desembolso de 20 millones de euros en concepto de ayuda humanitaria de emergencia para Venezuela, con el fin de mitigar los devastadores efectos del doble terremoto que sacudió al país a fines de junio y que ya se ha cobrado la vida de más de 4.700 personas.

La Comisión Europea detalló en un comunicado oficial que la mitad de los fondos se liberará de forma inmediata para asistir de forma directa a las comunidades que sufrieron los mayores daños en su infraestructura. Los restantes diez millones de euros se reservarán para financiar la logística, la asistencia médica de emergencia y los operativos de los equipos de búsqueda y rescate que trabajan a contrarreloj entre los escombros.

"Venezuela puede estar a un océano de distancia, pero el pueblo venezolano está cerca de nuestro corazón. Con esta financiación haremos llegar alimentos, agua potable, medicamentos y refugio a las familias que lo han perdido todo", afirmó la comisaria de Gestión de Crisis de la UE, Hadja Lahbib. La funcionaria europea arribó al país para supervisar en el terreno la distribución de los recursos y reunirse con las autoridades locales y las organizaciones no gubernamentales que coordinan la ayuda. La asistencia humanitaria del bloque se canaliza exclusivamente a través de agencias de las Naciones Unidas y ONG internacionales asociadas, evitando el manejo directo de fondos por parte de los canales estatales.

Este nuevo paquete financiero se integra a un despliegue operativo de gran envergadura. Bajo el amparo del Mecanismo de Protección Civil de la UE, ya aterrizaron en suelo venezolano dos vuelos del Puente Aéreo Humanitario con un cargamento de casi 80 toneladas de insumos de primera necesidad. Asimismo, 18 países del bloque coordinaron el envío de 750 rescatistas, especialistas en catástrofes, medicamentos, carpas de campaña, plataformas de comunicación satelital y el soporte técnico del sistema de mapeo de emergencia Copernicus, clave para mensurar el daño de las más de 1.300 edificaciones afectadas en el litoral de La Guaira.

Con información de EuropaPress.