Cómo le fue a la Selección Argentina contra Inglaterra en 1962, 1966, 1986, 1998 Y 2002

La Selección Argentina se enfrenta a Inglaterra este miércoles 15 de julio desde las 16 hs (horario argentino) por las semifinales del Mundial 2026. El encuentro será en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos, y marca un nuevo capítulo a la histórica rivalidad entre ambos seleccionados, donde la Albiceleste deberá defender el título de campeón del mundo.

Cómo le fue a la Selección Argentina en los partidos contra Inglaterra: los antecedentes

Sin contar el encuentro de este miércoles, a la Selección Argentina le ha tocado enfrentarse al combinado europeo en cinco ocasiones diferentes, donde obtuvo tres victorias.

Copa Mundial de Chile 1962: fue el primer duelo de este clásico y ganó Inglaterra 3 a 1. Ocurrió en la fase de grupos el 2 de junio de 1962, en el Estadio El Teniente de Rancagua. Los goles de los británicos fueron convertidos por Ron Flowers, Bobby Charlton y Jimmy Greaves. Mientras que el emblemático delantero José Sanfilippo logró hacer el único descuento albiceleste. Ante el resultado y los posteriores partidos, la Selección Argentina quedó eliminada en la primera ronda al terminar en la tercera posición.

Mundial de Inglaterra 1966 : se impuso Inglaterra 1-0, pero fue uno de los partidos más controvertidos de la historia. El 23 de julio de 1966,ambas selecciones se enfrentaron en los cuartos de final en el mítico estadio de Wembley. El gol que les dio el triunfo a los locales lo convirtió Geoff Hurst , pero lo más recordado fue la polémica expulsión del capitán argentino, Antonio Ubaldo Rattín , por parte del árbitro alemán Rudolf Kreitlein.



En México del 86 Maradora nos regaló La Mano de Dios y el Gol del Siglo

: se impuso pero fue uno de los partidos más controvertidos de la historia. El 23 de julio de 1966,ambas selecciones se enfrentaron en los cuartos de final en el mítico estadio de Wembley. El gol que les dio el triunfo a los locales lo convirtió , pero lo más recordado fue la , por parte del árbitro alemán Rudolf Kreitlein. Mundial de México 1986 : en el marco de los cuartos de final, Argentina le gana a Inglaterra 2 a 1. Se trata del partido más icónico de la historia del mundo y fue protagonizado por Diego Armando Maradona. Aquel 22 de junio de 1986 en el Estadio Azteca, Maradona hizo el primer gol que pasó a la historia como "La Mano de Dios", donde el Diez superó con su viveza criolla al arquero Peter Shilton con su puño. Apenas unos minutos después, Maradona firmó el "Gol del Siglo" , después de esquivar y dejar atrás a media selección inglesa desde la mitad de la cancha. El triunfo traspasó lo futbolístico; llegó con una carga emocional y social gigantesca tras la Guerra de Malvinas.



: en el marco de los cuartos de final, Se trata del partido más icónico de la historia del mundo y fue protagonizado por Diego Armando Maradona. Aquel 22 de junio de 1986 en el Estadio Azteca, Maradona hizo el primer gol que pasó a la historia como donde el Diez superó con su viveza criolla al arquero Peter Shilton con su puño. Apenas unos minutos después, , después de esquivar y dejar atrás a media selección inglesa desde la mitad de la cancha. El triunfo traspasó lo futbolístico; llegó con una carga emocional y social gigantesca tras la Guerra de Malvinas. Mundial de Francia 1998: el 30 de junio de 1998, en Saint-Étienne, ambas selecciones volvieron a regalar un espectáculo repleto de dramatismo por los octavos de final. El tiempo reglamentario terminó empatado 2 a 2 , gracias a los goles de Gabriel Batistuta y Javier Zanetti para el combinado nacional, y Alan Shearer y un jovencísimo Michael Owen para Inglaterra. El encuentro es recordado por la tarjeta roja que le sacaron a David Beckham tras una falta contra el Cholo Simeone. En la definición por penales, Argentina selló su victoria 4 a 3, gracias a Carlos Roa, quien se vistió de héroe al atajar los remates de Paul Ince y David Batty.





el 30 de junio de 1998, en Saint-Étienne, ambas selecciones volvieron a regalar un espectáculo repleto de dramatismo por los octavos de final. , gracias a los goles de y para el combinado nacional, y Alan Shearer y un jovencísimo Michael Owen para Inglaterra. El encuentro es recordado por la tarjeta roja que le sacaron a David Beckham tras una falta contra el Cholo Simeone. gracias a Carlos Roa, quien se vistió de héroe al atajar los remates de Paul Ince y David Batty. Mundial Corea/Japón 2002: fue en fase de grupos donde Inglaterra venció a Argentina 1 a 0. Se trata del último antecedente mundialista en ambos combinados. Aquel 7 de junio de 2002 en el Domo de Sapporo. El único gol del encuentro fue convertido, de penal, por el propio David Beckham, quien tuvo su ansiada revancha personal de lo ocurrido en Francia 1998. La derrota fue un golpe para la selección nacional, que no logró superar la primera ronda del torneo y tuvo que volver a casa.

¿Qué dijo Scaloni en la previa del partido contra Inglaterra?

Durante una conferencia de prensa, el director técnico Lionel Scaloni fue consultado sobre el encuentro contra Inglaterra, frente a la importancia que tiene para el país, y trató de bajar la rivalidad: "Es un partido de fútbol. El mensaje es que es un partido de fútbol. No busquemos otra cosa". "Da igual que sea Inglaterra, que sea Noruega. Nos vamos a encontrar esto, un equipo que juega muy bien, que tiene un gran entrenador", añadió.

Sobre el hecho de que sea Inglaterra, volvió a insistir: "Es un partido de fútbol y vamos a jugar un partido de fútbol contra una gran selección, que tiene un gran entrenador (Thomas Tuchel) que lo aprecio y lo admiro mucho. Y es un partido de fútbol. Punto. No hay más que eso".