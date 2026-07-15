Así será el operativo por Argentina vs. Inglaterra en CABA: las medidas de seguridad en la zona del Obelisco

La expectativa por la semifinal de la Copa Mundial 2026 Argentina vs Inglaterra no solo se vive dentro de la cancha. A pocas horas del encuentro, el Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires pusieron en marcha un operativo de seguridad para prevenir incidentes en caso de festejos masivos o disturbios en la vía pública.

Como ocurre cada vez que la Selección disputa un partido decisivo, el Obelisco volverá a ser el principal punto de encuentro de miles de hinchas en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, el despliegue alcanzará también otros sectores estratégicos con la participación de fuerzas porteñas y federales en un comando unificado.

El operativo fue diseñado por el ministro de Seguridad de la Ciudad Horacio Giménez junto con la secretaria de Seguridad Nacional Alejandra Monteoliva. Las medidas coordinadas comenzarán a intensificarse antes del inicio del partido y se reforzarán una vez finalizado.

Los cortes de calles y vallados

El centro del operativo estará en el Obelisco, donde se desplegarán entre 700 y 800 efectivos, una cifra por encima de la utilizada durante los festejos por la victoria frente a Suiza en cuartos de final.

Del dispositivo participarán agentes de Orden Urbano, la División de Intervenciones Rápidas (DIR), el Grupo de Acción Motorizada (GAM), brigadas de la Superintendencia de Investigaciones y personal de las comisarías vecinales de la zona.

Desde la madrugada comenzaron a instalarse vallados en distintos sectores del microcentro y se colocaron paneles fenólicos alrededor del Obelisco para proteger el monumento y ordenar la circulación de personas.

Una vez finalizado el partido, alrededor de las 18, se restringirá el acceso en distintos tramos, con el objetivo de evitar aglomeraciones en un horario considerado crítico por coincidir con la salida laboral de miles de personas. Las calles cortadas serán:

Avenida Corrientes, entre Libertad y Cerrito

Avenida Corrientes, entre Pelegrini y Suipacha

Avenida Pte. Roque Sáenz Peña (Diagonal Norte), entre Cerrito y Libertad

Además, el Centro de Monitoreo Urbano realizará un seguimiento permanente de la concentración mediante cámaras de seguridad y se reforzarán las inspecciones sobre objetos considerados sospechosos, incluidas las conservadoras utilizadas habitualmente para transportar bebidas.

Refuerzos en la Embajada británica

El operativo no se limitará al centro porteño. La Policía Federal Argentina reforzará desde las 13 la seguridad en los alrededores de la Embajada del Reino Unido, donde trabajarán unos 300 efectivos para prevenir cualquier incidente.

También habrá presencia policial en otros lugares donde se espera una importante concurrencia de público, entre ellos la Plaza Seeber, en el barrio de Palermo, sede del Buenos Aires Fan Fest, donde cientos de hinchas seguirán el encuentro en pantallas gigantes.

Desde el Gobierno nacional remarcaron que, si bien la Policía de la Ciudad tendrá la intervención primaria por cuestiones jurisdiccionales, las fuerzas federales permanecerán a disposición para actuar si la situación lo requiere.