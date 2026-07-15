Filtran cuál es la cábala de Antonela Roccuzzo en los partidos de la Selección Argentina del Mundial 2026

Como ocurre en cada gran cita internacional, Antonela dijo presente en las tribunas para alentar a la Albiceleste.

La presencia de Antonela Roccuzzo en las tribunas se ha convertido en una imagen habitual cada vez que juega la Selección Argentina. Durante el Mundial 2026, la esposa de Lionel Messi volvió a llamar la atención por una costumbre que mantiene desde hace varios años y que muchos fanáticos relacionan con los éxitos de la Albiceleste.

A medida que el equipo avanza en el torneo, los detalles alrededor de las cábalas y rituales de los allegados a los futbolistas vuelven a ocupar un lugar destacado. En ese contexto, una tradición particular de Antonela reapareció durante el encuentro frente a Suiza por los cuartos de final.

La presencia de Antonela Roccuzzo en el Mundial 2026

Como ocurrió en gran parte de la carrera de Lionel Messi, Antonela Roccuzzo acompaña a la Selección Argentina desde las tribunas en los compromisos más importantes. En el partido ante Suiza, correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026, estuvo presente junto a sus hijos alentando al equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Las cámaras la mostraron durante distintos momentos del encuentro, una escena que ya se volvió habitual en cada torneo internacional. Sin embargo, más allá del apoyo constante al capitán argentino, hubo un detalle que no pasó desapercibido entre los seguidores de la selección.

Se trató de una costumbre que viene repitiéndose desde hace varios años y que se mantiene intacta incluso después de los títulos obtenidos por la Albiceleste en los últimos tiempos.

Cuál es la cábala de Antonela Roccuzzo con la Selección Argentina

La cábala de Antonela Roccuzzo está relacionada con la camiseta azul y alternativa que utiliza para asistir a los partidos de la Selección Argentina. Aunque históricamente solía vestir la casaca titular, esa situación cambió durante el Mundial de Qatar 2022.

La tradición nació luego de la inesperada derrota de Argentina frente a Arabia Saudita en el debut de aquella Copa del Mundo. A partir de ese momento, Antonela decidió dejar de usar la camiseta principal y comenzó a llevar la alternativa en cada presentación del equipo.

La elección no quedó limitada a ella. Con el paso de los partidos, también sus hijos adoptaron la misma costumbre y empezaron a vestir la camiseta suplente para acompañar a Lionel Messi desde las tribunas.

Desde entonces, la práctica se mantuvo de manera ininterrumpida y coincidió con uno de los períodos más exitosos de la historia reciente de la selección nacional.

La tradición que acompañó los títulos de Argentina

La cábala no solo estuvo presente durante la consagración en Qatar 2022. También continuó en otros momentos importantes para la Selección Argentina. Durante la conquista de la Copa América 2024, Antonela y sus hijos volvieron a elegir la camiseta alternativa para seguir los encuentros del equipo. La misma decisión se repitió en el debut argentino en el Mundial 2026 frente a Argelia y nuevamente en el triunfo sobre Suiza.

Para muchos aficionados, la continuidad de esta tradición se transformó en un símbolo de buena fortuna asociado a los éxitos recientes de la Albiceleste. Aunque se trata de una simple costumbre personal, la coincidencia con los resultados positivos alimentó todo tipo de comentarios en las redes sociales.

Con el paso del tiempo, la cábala también fue incorporada por los hijos de la pareja.

La expectativa por el partido entre Argentina e Inglaterra

Tras superar a Suiza, la Selección Argentina se prepara para afrontar uno de los desafíos más importantes del campeonato. El próximo rival será Inglaterra, en un encuentro que definirá el acceso a una nueva final mundialista.

En la previa de ese compromiso, varios fanáticos ya comenzaron a preguntarse si Antonela Roccuzzo mantendrá la tradición que la acompaña desde Qatar. Todo indica que la cábala seguirá vigente, especialmente después de haber estado presente en cada uno de los grandes logros obtenidos por el equipo en los últimos años.

Mientras Lionel Messi y sus compañeros se enfocan en la preparación del partido, la expectativa también gira en torno a esos pequeños rituales que forman parte del color de cada Copa del Mundo y que, para muchos hinchas, tienen un valor especial en el camino hacia la gloria.