Ver Argentina vs. Inglaterra en vivo por Fútbol Libre o Xuper TV el Mundial 2026 es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Julián Álvarez y Jude Bellingham, claves en las clasificaciones de sus selecciones.

La Selección Argentina enfrenta este miércoles a las 16 (horario argentino) a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. Un cruce con mucha historia, grandes duelos en otras copas, un pasado ineludible y mucho en juego. Se trata de la segunda vez consecutiva que el conjunto de Lionel Scaloni llega a esta instancia en la Copa del Mundo, lo que consolida aún más un ciclo lleno de grandes logros para el combinado nacional en los últimos años, con la obtenciones de Qatar 2022, dos Copa América y una Finalíssima.

Del otro lado, los ingleses quieren dejar atrás una larga lista de frustraciones en momentos decisivos. En 1966 fue su primera y último Mundial. Desde ese momento nunca pudo regresar a una final de Copa del Mundo, con dos semifinales perdidas (frente a Alemania en 1990 por penales y ante Croacia en 2018), a lo que se suma que estuvo muy cerca de ganar la Eurocopa dos veces (perdió finales ante Italia y España), por lo que esta buena generación de jugadores busca sacarse de encima la mochila de no ganar un título.

Por dónde ver Argentina frente a Inglaterra

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Argentina e Inglaterra será transmitido por DSports, Flow, Paramount +, TV Pública, TyC Sports, Telefe y Disney +.

Cómo llegan Argentina e Inglaterra a este duelo

El equipo dirigido por Lionel Scaloni tuvo un camino espinoso hasta las semifinales, donde logró pasar primera fase con puntaje perfecto y hasta allí no sufrió. Fueron victorias por 3-0 frente a Argelia, 2-0 ante Austria y 3-1 frente a Jordania. Pero a partir de 16avos de final se complejizó la situación, con un triunfo en tiempo extra ante Cabo Verde por 3-2 y en octavos ganó sobre la hora 3-2 (después de estar abajo por dos goles) ante Egipto. Y frente a Suiza fue triunfo 2-1 también en tiempo suplementario.

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina.

Del otro lado llega una Inglaterra a la que no le sobró tanto pero tuvo un camino algo más tranquilo. El equipo de Thomas Tuchel venció por 4-2 a Croacia en su debut, después empató con Ghana sin goles y cerró su fase de grupos con victoria 2-0 frente a Panamá. Y ya en 16avos derrotó en un partido duro a República Democrática del Congo 2-1, en octavos de final venció 3-2 a México y en cuartos de final eliminó a Noruega.