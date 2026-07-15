Ucrania dice que protegerá los puertos para mantener los volúmenes de exportación tras los ataques

Imagen de archivo de un buque de carga zarpando de un puerto del Mar Negro en Odesa (Ucrania).

El viceministro de Economía de Ucrania, Taras Vysotskiy, dijo el miércoles a Reuters que ‌su país hará todo ‌lo posible por proteger sus puertos marítimos y garantizar que las exportaciones de cereales no sean inferiores al nivel de la temporada pasada.

Rusia ha intensificado en las últimas semanas los ataques contra las infraestructuras de los puertos ucranianos del mar Negro y contra ​los buques de ⁠carga que entran en los puertos de Odesa ‌para exportar cereales y otros productos agrícolas.

"El ⁠Estado reconoce la prioridad de ⁠mantener las exportaciones agrícolas", afirmó Vysotskiy. "Será difícil, pero haremos todo lo posible por mantener unos volúmenes mínimos garantizados de ⁠exportación para respaldar la seguridad alimentaria internacional a ​un nivel no inferior al del ‌año pasado".

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Antes de los recientes ‌ataques, Ucrania preveía unas exportaciones de unos 43 ⁠millones de toneladas en la temporada 2026/27, que comenzó en julio. El año pasado exportó más de 37 millones de toneladas.

El principal sindicato de agricultores ​del país, ‌la UAC, señaló que Ucrania había perdido aproximadamente un tercio de su capacidad para exportar cereales a través de sus puertos vitales del Mar Negro debido a la intensificación de ⁠los ataques rusos con misiles y drones.

Tras más de cuatro años de guerra con Rusia, las exportaciones agrícolas, como los cereales y los aceites vegetales, siguen siendo la mayor fuente de ingresos en divisas de Ucrania, y más del 90% de ellas se envían a través de ‌tres puertos de la región meridional de Odesa.

Tanto Moscú como Kiev están intensificando ahora las acciones contra fuentes clave de ingresos: las fuerzas ucranianas están atacando infraestructuras energéticas rusas, incluidos petroleros, mientras que Rusia ha intensificado sus ‌bombardeos contra los puertos del Mar Negro en las últimas semanas.

Una fuente del sector dijo el miércoles a Reuters ‌que cuatro de ⁠las trece grandes terminales de exportación de cereales de Ucrania habían suspendido las compras ​por los ataques. Otra fuente señaló que algunos armadores se niegan a entrar en los puertos ucranianos por temor a los ataques.

(Editado en español por Carlos Serrano)