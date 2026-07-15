El gobierno bonaerense reactivó una obra clave para Carmen de Patagones

El gobierno bonaerense reactivó una obra clave para el distrito de Carmen de Patagones. Se trata de un proyecto inicial que fue desfinanciado y paralizado con un avance físico del 33,16% en diciembre de 2023 por el gobierno de Javier Milei. Tras varias gestiones, la provincia de Buenos Aires reactivó la misma, y financiará la obra en su totalidad a través de la empresa Aguas Bonaerenses S.A.

Los trabajos permitirán dotar al municipio de un sistema de tratamiento de efluentes cloacales completamente renovado y ampliado, con capacidad instalada garantizada para los próximos 20 años. Esta semana, el ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y la empresa Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) dieron inicio a la obra de la nueva Planta Depuradora de Líquidos Cloacales en la localidad de Carmen de Patagones.

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Los trabajos consisten en la construcción de una unidad con capacidad para tratar una carga de efluentes promedio de hasta 220 m3 por hora, que estará ubicada al este de la Planta actual, la cual se reconvertirá en una Estación de bombeo. Asimismo, se colocará una cañería de impulsión de 4.000 m de longitud que se conectará con las nuevas instalaciones y tendrá sus respectivas cámaras de limpieza y válvulas de aire.

Entre las intervenciones, también se encuentran la instalación de dos lagunas aireadas y dos de sedimentación para la decantación de barros; la construcción de estructuras destinadas a la desinfección, la cloración y la acumulación de líquido tratado; y la ejecución de caminos y veredas internas, de espacios verdes y parquización del predio, redes eléctricas y de suministro de agua potable, desagües pluviales, iluminación y cañerías de interconexión entre las distintas cámaras y sectores de la Planta.

Al respecto, Gabriel Katopodis expresó: “Estamos construyendo una nueva Planta Depuradora de Líquidos Cloacales, que va a mejorarle la vida de muchas familias”, y explicó: “Es una infraestructura con capacidad para tratar 220 m³ por hora y una estación de bombeo que integra el sistema completo”. “Es saneamiento, es cuidado del río y del ambiente, para que esta ciudad pueda crecer con los servicios que su gente necesita. Lo que Nación frenó, la Provincia lo reactivó”, concluyó.

La nueva Planta Depuradora de Líquidos Cloacales es una obra clave del paquete de intervenciones estructurales de ABSA que busca mejorar los servicios de agua y cloacas en las 95 localidades donde opera la empresa.

El nuevo establecimiento permitirá contar con un sistema adecuado para el tratamiento y disposición final de los efluentes generados en la actualidad por los habitantes de Carmen de Patagones, y mejorará la calidad de los líquidos vertidos al río Negro, principal fuente de agua para consumo, riego frutihortícola y uso recreativo en la Comarca Viedma - Patagones.

Además, dejará una capacidad instalada para abastecer con el servicio de saneamiento a 30.500 personas, y a futuro, permitirá ampliar la cobertura de la red cloacal y cubrir la demanda proyectada para los próximos 20 años. De esta manera, la obra promueve el desarrollo de zonas urbanas mientras garantiza la preservación del medio ambiente.