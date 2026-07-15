El peso de las expensas llegó a casi los $ 300.000 en junio

Un informe privado reveló que los salarios, el mantenimiento, los abonos de servicios y los servicios públicos continúan explicando más del 75% del costo total de las expensas. Las expensas promediaron casi $ 300.000 en junio y acumulan un aumento del 11,59% durante el primer semestre de 2026.

El valor promedio de las expensas en edificios residenciales alcanzó los $ 279.899 durante junio de 2026, según el último relevamiento elaborado por Octopus Proptech sobre más de 150.000 hogares. La cifra representa un incremento mensual del 3,93%, una suba interanual del 38,07% respecto de junio de 2025 y un aumento acumulado del 11,59% en el primer semestre del año.

El informe, realizado sobre la base de miles de liquidaciones de consorcios administrados a través de la plataforma, muestra que la estructura de costos mantiene una fuerte concentración en gastos de carácter estructural, lo que limita la posibilidad de reducir significativamente el valor de las expensas.

El peso de las expensas sobre el gasto

De acuerdo con el análisis de junio, los sueldos y cargas sociales continúan siendo el principal componente, con un promedio de $ 65.815, equivalente al 29,60% del total de la expensa. Le siguen:

Mantenimiento de partes comunes: $ 47.519 (16,98%).

Abonos de servicios: $ 45.441 (16,23%).

Servicios públicos: $ 35.460 (13,75%).

En conjunto, estos cuatro rubros representan más del 76% del gasto total de un consorcio. Otros conceptos relevantes fueron:

Trabajos de reparación en unidades funcionales: $ 21.571 (7,71%).

Gastos de administración: $ 16.950 (6,06%).

Seguros del período: $ 8.490 (3,03%).

Otros gastos: $ 9.110 (3,25%).

Gastos bancarios: $ 6.091 (2,18%).

Gastos de limpieza: $ 6.128 (2,19%).

Al comparar la evolución de los principales rubros durante el primer semestre, se observa que el mantenimiento de partes comunes y los abonos de servicios fueron algunos de los componentes que más crecieron en valores absolutos, acompañando la actualización de contratos de mantenimiento y prestaciones periódicas. Los salarios, en tanto, continúan siendo el principal determinante de la composición de las expensas, con una incidencia cercana al 30%.

Nicolás Baccigalupo, CEO de Octopus Proptech, señaló: "Si bien el ritmo de aumento de las expensas se mantiene por debajo del registrado durante gran parte de 2025, la estructura de costos prácticamente no cambió. Más de tres cuartas partes del gasto corresponden a rubros que dependen de salarios, mantenimiento y servicios con ajustes periódicos, por lo que la capacidad de los consorcios para reducir costos sigue siendo limitada". Y agregó: "Contar con información precisa sobre cómo evoluciona cada componente permite que administradores y consorcios planifiquen con mayor anticipación, identifiquen desvíos y tomen decisiones basadas en datos para mejorar la eficiencia en la administración."