Quién es Jordan Pickford, arquero de Inglaterra en el Mundial 2026 y la altura que tiene

Jordan Pickford con la Selección inglesa.

Jordan Pickford se consolidó como uno de los arqueros más importantes del fútbol inglés gracias a su regularidad, personalidad y capacidad para responder en los momentos de mayor presión. Nacido el 7 de marzo de 1994 en Washington, Inglaterra, el guardameta se convirtió en una pieza clave tanto para el Everton como para la selección de su país, donde es considerado uno de los referentes del plantel. Con el paso de los años, sus actuaciones le permitieron ganarse un lugar en la actual generación de su país.

Pese a jugar en un equipo que no pelea desde hace muchos años por conseguir un título en la Premier League, sus buenas actuaciones le permiten seguir siendo una figura indiscutida. Además, ha tenido siempre continuidad, algo que ha facilitado que se pueda sostener bajo los tres palos. Y ser parte de una gran generación de futbolistas ingleses, que han vuelto a poner a su selección en los lugares más importantes después de años de malos resultados.

Cuánto mide Jordan Pickford

Jordan Pickford mide 1,85 metros, una característica que le permite combinar agilidad bajo los tres palos con una buena presencia en el juego aéreo, características que lo llevaron a mantenerse como titular durante varias temporadas tanto en la Premier League como en la selección inglesa.

La carrera de Jordan Pickford

Pickford comenzó su formación futbolística en las divisiones inferiores del Sunderland, club al que llegó cuando era apenas un niño. Antes de consolidarse en el primer equipo, atravesó un largo proceso de crecimiento con cesiones a Darlington, Alfreton Town, Burton Albion, Carlisle United, Bradford City y Preston North End, experiencias que le permitieron sumar minutos y adquirir experiencia en distintas categorías del fútbol inglés.

Pickford es uno de los grandes referentes de su país.

Su despegue definitivo llegó en la temporada 2016-17 con el Sunderland, donde se ganó la titularidad. En 2017 fue transferido al Everton, institución en la que rápidamente se convirtió en una de las figuras del plantel y un referente del vestuario. Desde entonces acumuló cientos de partidos con el club de Liverpool, mientras que con la selección inglesa también se afianzó como el arquero titular. En su trayectoria profesional superó los 450 encuentros oficiales entre todas las competencias y, con Inglaterra, estableció un récord de presencias en Copas del Mundo para un futbolista de su país.

La vida personal de Pickford

Fuera de las canchas, Jordan Pickford mantiene una relación de larga data con Megan Olivia Davison. Ambos se conocieron durante la adolescencia y comenzaron su noviazgo cuando ella tenía 14 años y él 16. Tras varios años juntos, la pareja contrajo matrimonio en una ceremonia realizada en las Islas Maldivas, luego de que los planes originales debieran modificarse por la pandemia de Covid-19.

El matrimonio tiene tres hijos: Arlo George, nacido en 2019, Ostara Haze y Misty Celine. Megan suele mantener un perfil bajo, aunque acompaña frecuentemente al arquero en los partidos y comparte en sus redes sociales imágenes familiares, viajes y contenidos vinculados con la moda. La familia ocupa un lugar central en la vida de Pickford, quien ha manifestado en distintas oportunidades la importancia del apoyo de sus seres queridos para afrontar las exigencias de su carrera deportiva.