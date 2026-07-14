El café más tierno de Buenos Aires que es furor: te diseñan tu propio gatito en 3D en tu taza.

Hay un café en Buenos Aires que se destaca por ser el más tierno de toda la ciudad, ideal para los amantes de los gatos y la pastelería asiática. Se trata de Petit Chat, el primer café con arte latte 3D de Buenos Aires, que es todo un homenaje a los gatos.

"Te crean un gatito en tu taza y de seguro te cruzás con los michis de la dueña por todo el café. Es el primer café con arte latte 3D, con la espuma y los colores comestibles, crean una obra de arte. Lo mejor es que podés elegir el diseño que vos quieras. Hasta el frappé viene decorado", relata la dueña de la cuenta Comamos BA, que comparte diferentes rincones de la ciudad para comer.

"Todo el lugar es un homenaje a los gatos, pero posta que la comida sorprende. Ofrecen pastelería asiática, pero hay dos cosas que me volvieron loca: la french toast y el avocado de salmón", asegura. Si sos más de lo dulce, tenés una gran variedad de tortas y pastelería asiática que podés probar.

Petit Chat: el menú destacado con precios para julio 2026

Los cafés están en el rango de $3800 a $7000. Como adicional para el art 3D , se debe abonar aparte $2500 (puede hacerse en opciones calientes o frías).

Torta pistacho $11.500.

Torta mango: $12.000.

French toast: $10.000.

Avocado salmón: $16.000.

Dirección y horarios