Jueza federal de EEUU anula el acuerdo de Trump con el IRS

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una conferencia de prensa el día de la cumbre de líderes de la OTAN en Ankara

​Una juez federal anuló el lunes el acuerdo del presidente Donald ‌Trump con el ‌Servicio de Impuestos Internos (IRS) que le otorgaba a él y a sus empresas amplias protecciones fiscales.

Asimismo, el acuerdo preveía en un principio la creación de un fondo público de casi ​1.800 millones ⁠de dólares para indemnizar a las ‌víctimas de la denominada "utilización abusiva ⁠del poder por parte ⁠del Gobierno", proyecto que fue abandonado más tarde.

La jueza federal de distrito Kathleen ⁠Williams consideró que Trump y el ​IRS —organismo que él supervisa ‌en su calidad de ‌presidente— no se encuentran realmente en ⁠una posición de adversarios, tal y como exigen los procesos civiles según la Constitución.

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Williams remitió a las ​autoridades del ‌colegio de abogados estatal el caso de un abogado de Trump que intervenía en el proceso, así como el de altos ⁠cargos del Departamento de Justicia que aprobaron el acuerdo, para que determinaran si sus acciones infringían las normas deontológicas.

"Esta acción nunca tuvo que ver con que una de las partes buscara una resolución ‌judicial de una cuestión jurídica o una controversia fáctica", escribió Williams.

Por contra, afirmó que se trató de un intento de "dotar de cierta legitimidad a un acuerdo ‌para conferir inmunidad a personas y entidades afiliadas al presidente y destinar miles de ‌millones de ⁠dólares de los contribuyentes estadounidenses a reparar agravios no definidos ​en la ley".

Con información de Reuters