Un café escondido con juegos de mesa: el plan ideal para un día de invierno en Buenos Aires.

Hay un café escondido en Buenos Aires donde se puede ir a jugar juegos de mesa que es ideal para conocer un fin de semana. Si querés conocer nuevas cafeterías en la ciudad que además de un buen menú de desayunos y meriendas ofrezcan un plan diferente, este te puede gustar.

Se trata de Forma Coffee, ubicado en el barrio porteño de Belgrano, zona Barrio Chino. "Un café escondido en Belgrano para escapar del caos. Mientras todos estaban amontonados en el Barrio Chino, encontramos Forma Café, café de especialidad. Un lugar chiquito, hermoso y silencioso para desconectar y pasar una tarde re tranqui", cuentan Las Cosi Hermanas, dos hermanas que crean contenido en redes sociales.

Al sentarte, podés elegir diferentes juegos de mesa. "Además de la merienda, tenían juegos para entretenerse. Habían varias cosas, pero nosotros elegimos el jenga y armamos un rompecabezas mientras tomábamos el café", cuentan.

En cuanto al menú, tienen una amplia oferta de platos dulces y salados e infusiones como matcha, además de café. "También algo que nos llamó la atención es que tenían alfajor de lemon pie. Lo pedimos y no nos arrepentimos, sumamos también un pan de chocolate y un chipá relleno de jamón y queso, era tipo de sanguchito estaba buenísimo para acompañar un café".

Forma Café: dirección y horarios

Dirección : Manuel Ugarte1708, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Horarios: todos los días, de 8 a 20.



Otro café escondido en Buenos Aires

En pleno Palermo, existe una cafetería que propone un viaje directo a la infancia. Tiene una ambientación vintage, recetas caseras y detalles que evocan los desayunos y meriendas de otra época, este rincón busca recrear la calidez de las visitas a la casa de la abuela. Desde su carta de platos dulces y salados elaborados de manera artesanal hasta los programas de televisión antiguos que se proyectan en el lugar, todo está pensado para despertar la nostalgia.

"Encontré esta cafetería que te hace sentir como si estuvieses en la casa de tu abuela. Se llama Casa Pina y está ubicada en Palermo", cuenta Agus Daloisio, creadora de contenido. "Pina es la abuela de Meli, la dueña del lugar y la idea es que te sientas como cuando eras chiquito e ibas a desayunar a la casa de tu abuela", agrega.

Está ubicado en Charcas 4599, Palermo y se puede visitar lunes, miércoles, jueves y viernes de 8 a 20; o martes, sábados y domingos de 9 a 20.