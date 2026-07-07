Parece sacado de un cuento: el café escondido en Buenos Aires, dentro de una casona de 150 años en medio del bosque.

Existe un café escondido en Buenos Aires que parece sacado de un cuento de hadas. Además de ser una casona antigua de 150 años, está oculta dentro de un conocido bosque de la Ciudad de Buenos Aires. Es el plan perfecto para disfrutar de un rico café y comida mientras desconectás, rodeado de naturaleza y paisajes verdes para relajar.

"Encontré el café más lindo, oculto en los bosques de Palermo. Escondida entre árboles, está esta casona de casi 150 años que nació como una lechería", relata la dueña de la cuenta Comemos.BA, que comparte diferentes lugares de la ciudad para comer. El menú cuenta con opciones sin TACC libres de gluten, vegetarianas y veganas.

Se trata de Selena Café, ubicado muy cerca del Lago Victoria Ocampo y del Jardín Japonés. Luego de ser una lechería, fue una tanguería, "y tras años de abandono, fue restaurada para convertirse en una cafetería de especialidad con distintas salas, un jardín calefaccionado para brunchear, merendar y hasta almorzar".

Dónde queda y horarios

Dirección: Av. Adolfo Berro 3900, CABA (dentro de los Bosques de Palermo).

Horarios: todos los días de 8 a 20.

Menú: los platos más destacados

Cafés de especialidad

Flat White (doble shot de café + leche caliente) — $6.800

Latte (espresso con leche caliente) — $6.700

Capuccino (café, leche, canela y chocolate rallado) — $8.200

Mocaccino (café, chocolate y leche caliente) — $8.200

Iced Latte — $8.100

Iced Mocca — $8.100

Americano — $6.300

Espresso — $4.650

Extra leche de almendras: +$1.050

Desayunos y brunch

Platter — $18.900. Tostón de pan, croqueta de papa, rúcula, palta, portobellos salteados, tomate grillado y huevos revueltos. Es vegetariano y se puede pedir opción sin TACC libre de gluten.

Gravlax — $22.500. Pan tostado, queso especiado, almendras, cranberries, palta, salmón gravlax, rúcula y eneldo. Se puede pedir opción sin TACC libre de gluten.

Avocados Vegano — $16.650. Palta, gírgolas, maíz, rúcula, rabanitos, cebolla morada y zanahorias glaseadas. Es vegano y se puede pedir opción sin TACC libre de gluten.

Tostado en pan de campo con lomito y queso — $10.100. Se puede pedir opción sin TACC libre de gluten.

Tostado chipá relleno de lomito y queso — $12.700. Se puede pedir opción sin TACC libre de gluten.

Benedict — $14.400. English muffin, espinacas, huevos poché y salsa holandesa. Se puede agregar lomito o salmón.

Nutribowl — $12.200. Yogur griego casero con frutas, chía, almendras, coco y chips de chocolate.

Platos y almuerzos