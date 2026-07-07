Existe un café escondido en Buenos Aires que parece sacado de un cuento de hadas. Además de ser una casona antigua de 150 años, está oculta dentro de un conocido bosque de la Ciudad de Buenos Aires. Es el plan perfecto para disfrutar de un rico café y comida mientras desconectás, rodeado de naturaleza y paisajes verdes para relajar.
"Encontré el café más lindo, oculto en los bosques de Palermo. Escondida entre árboles, está esta casona de casi 150 años que nació como una lechería", relata la dueña de la cuenta Comemos.BA, que comparte diferentes lugares de la ciudad para comer. El menú cuenta con opciones sin TACC libres de gluten, vegetarianas y veganas.
Se trata de Selena Café, ubicado muy cerca del Lago Victoria Ocampo y del Jardín Japonés. Luego de ser una lechería, fue una tanguería, "y tras años de abandono, fue restaurada para convertirse en una cafetería de especialidad con distintas salas, un jardín calefaccionado para brunchear, merendar y hasta almorzar".
Dónde queda y horarios
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Dirección: Av. Adolfo Berro 3900, CABA (dentro de los Bosques de Palermo).
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Horarios: todos los días de 8 a 20.
Menú: los platos más destacados
Cafés de especialidad
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Flat White (doble shot de café + leche caliente) — $6.800
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Latte (espresso con leche caliente) — $6.700
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Capuccino (café, leche, canela y chocolate rallado) — $8.200
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Mocaccino (café, chocolate y leche caliente) — $8.200
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Iced Latte — $8.100
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Iced Mocca — $8.100
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Americano — $6.300
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Espresso — $4.650
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Extra leche de almendras: +$1.050
Desayunos y brunch
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Platter — $18.900. Tostón de pan, croqueta de papa, rúcula, palta, portobellos salteados, tomate grillado y huevos revueltos. Es vegetariano y se puede pedir opción sin TACC libre de gluten.
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Gravlax — $22.500. Pan tostado, queso especiado, almendras, cranberries, palta, salmón gravlax, rúcula y eneldo. Se puede pedir opción sin TACC libre de gluten.
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Avocados Vegano — $16.650. Palta, gírgolas, maíz, rúcula, rabanitos, cebolla morada y zanahorias glaseadas. Es vegano y se puede pedir opción sin TACC libre de gluten.
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Tostado en pan de campo con lomito y queso — $10.100. Se puede pedir opción sin TACC libre de gluten.
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Tostado chipá relleno de lomito y queso — $12.700. Se puede pedir opción sin TACC libre de gluten.
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Benedict — $14.400. English muffin, espinacas, huevos poché y salsa holandesa. Se puede agregar lomito o salmón.
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Nutribowl — $12.200. Yogur griego casero con frutas, chía, almendras, coco y chips de chocolate.
Platos y almuerzos
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Poke Bowl Gravlax — $31.000. Salmón curado, maíz a la chapa, queso llanero, aceitunas deshidratadas, cebollas encurtidas y verdes.
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Poke Bowl Avocado — $24.700. Palta, pollo sweet chilli, manzana, remolachas asadas, arvejas y cilantro. Se puede pedir opción sin TACC libre de gluten.
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Poke Bowl Marrakech — $24.700. Cous cous cítrico, almendras, arándanos, zanahorias glaseadas, espinaca y menta. Es vegetariano y se puede pedir opción sin TACC libre de gluten.
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Sándwich de Portobellos — $21.400. Bifecitos de frijoles y hongos, cole slaw y pickles de cebolla en focaccia. Es vegetariano.
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Croissant de Salmón Curado — $27.900. Con crema de alcaparras, verdes y queso llanero. Se puede pedir opción sin TACC libre de gluten.