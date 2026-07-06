Roberto Martínez dice que dejará cargo de DT de Portugal tras eliminación en el Mundial ante España

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Octavos de final - Portugal contra España

El entrenador de Portugal, Roberto Martínez, anunció el lunes que abandonará ‌su cargo tras ‌el 0-1 ante España en los octavos de final del Mundial, y calificó la derrota como el final de un ciclo para la selección.

En rueda de prensa, Martínez señaló que su contrato finalizaba ​el lunes y ⁠que los responsables del fútbol portugués ‌ahora tienen la oportunidad de ⁠nombrar a un nuevo ⁠DT.

"Es mi último partido con la selección de Portugal. Me voy muy orgulloso y con ⁠un gran recuerdo", dijo Martínez a ​periodistas. "Sólo puedo agradecer a ‌jugadores, a la federación, ‌al pueblo portugués. Dejamos muchas cosas, buenos ⁠números, la Liga de las Naciones. Quedo muy agradecido".

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"Llegué aquí para ganar el Mundial. Mi contrato termina hoy", agregó, ​señalando ‌que no veía sentido en continuar tras no haber logrado ese objetivo.

El entrenador elogió a España y se mostró satisfecho con lo hecho por ⁠su equipo, pese a la derrota.

"Hicimos un gran partido ante un rival tremendo. No ganar no es fallar, porque lo dimos todo", sostuvo. "Me llevo un gran legado".

La eliminación de Portugal también significa que su figura emblemática, ‌Cristiano Ronaldo, seguramente anunciará su retirada de la selección tras una larga carrera internacional.

Martínez elogió a Ronaldo, de 41 años, como un capitán ejemplar y le agradeció su ‌contribución a Portugal, aunque evitó hacer más comentarios sobre el futuro del jugador.

"Fue un capitán ‌ejemplar. Y ⁠no hablo solo de goles. Es su compromiso, su manera de ​vivir el fútbol. Es un icono. Agradecer todo lo que hizo", concluyó.

Con información de Reuters