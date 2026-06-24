Qué es "la maldición del gato" de Brasil en el Mundial 2026: la historia de la peor pesadilla

La maldición del gato: la insólita teoría que persigue a Brasil desde Qatar 2022.

La Selección de Brasil sigue siendo una de las potencias históricas del fútbol mundial, pero en los últimos 18 meses acumuló una serie de golpes deportivos que encendieron las alarmas. La eliminación en los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 frente a Croacia marcó un punto de inflexión para una selección acostumbrada a competir por todos los títulos.

Si bien llegó a la Copa América 2024 como uno de los máximos favoritos, el equipo brasileño convivió durante meses con cuestionamientos, resultados inesperados y una crisis futbolística que derivó en una curiosa teoría viral entre los hinchas: la llamada "maldición del gato", un episodio ocurrido en Doha que, para muchos fanáticos, coincide con el inicio de la peor racha reciente de la Verdeamarela.

El día que un gato irrumpió en la concentración de Brasil

La historia comenzó el 8 de diciembre de 2022, en la previa del partido de cuartos de final contra Croacia. Durante una conferencia de prensa encabezada por Vinicius Junior, un pequeño gato apareció sobre la mesa donde estaban ubicados los micrófonos.

Mientras el futbolista observaba la escena con sorpresa, el jefe de prensa de la selección brasileña, Vinicius Rodrigues, tomó al animal por el lomo y lo arrojó al piso frente a las cámaras de todo el mundo. El gesto generó incomodidad inmediata y una ola de críticas en redes sociales.

La maldición del gato: la insólita teoría que persigue a Brasil desde Qatar 2022.

La polémica adquirió una dimensión cultural particular porque los gatos tienen una relevancia especial dentro de la tradición islámica. En Qatar y en gran parte del mundo musulmán son animales especialmente valorados y respetados. Por eso, la imagen del funcionario brasileño lanzando al felino fue interpretada por muchos como una falta de consideración hacia una figura simbólica de la cultura local.

En aquel momento, la situación fue tomada con humor por algunos sectores. Sin embargo, con el paso de los meses y la acumulación de malos resultados, nació una teoría tan extravagante como popular: Brasil había quedado atrapado bajo una especie de "gualicho futbolero".

Los fracasos que alimentaron la teoría de la maldición

La primera consecuencia fue inmediata. Apenas un día después de aquel episodio, Croacia eliminó a Brasil por penales y frustró el sueño del sexto título mundial.

Desde entonces, la selección acumuló una serie de resultados negativos poco habituales para su historia:

Eliminación del Mundial de Qatar 2022 frente a Croacia.

Salida de Tite después de seis años como entrenador.

Derrota ante Marruecos en un amistoso internacional.

Caída frente a Senegal.

Primer empate como local ante Venezuela en la historia de las Eliminatorias.

Primera vez que pierde tres partidos consecutivos por Eliminatorias, ante Uruguay, Colombia y Argentina.

Primera derrota como local contra Argentina en la historia de las Eliminatorias Sudamericanas.

Caída al sexto puesto de la clasificación tras las primeras seis fechas.

Lesiones recurrentes de Neymar, quien quedó afuera de la Copa América 2024 y llegó sin ritmo al Mundial 2026.

La sucesión de resultados alimentó memes, videos virales y todo tipo de especulaciones en redes sociales. Si bien nadie dentro del fútbol brasileño toma seriamente la teoría, la coincidencia temporal convirtió al episodio del gato en uno de los símbolos más recordados de la crisis reciente.

Meme del gato y la Selección de Brasil.

Brasil quiere dejar atrás el fantasma

Más allá de las supersticiones, Brasil busca recuperar protagonismo y hoy lidera el Grupo C del Mundial 2026. La Verdeamarela llega a la última fecha de la zona como puntera luego de igualar 1 a 1 con Marruecos y golear 3 a 0 a Haití. Hoy enfrentará a Escocia desde las 19 (hora de Argentina) en Miami Gardens, con el objetivo de asegurar el primer lugar y ratificar su candidatura al título.

Mientras tanto, en las redes sociales brasileñas la leyenda sigue viva. Cada tropiezo reactiva los recuerdos de aquella conferencia en Doha y del gato que, sin proponérselo, terminó convirtiéndose en uno de los protagonistas más inesperados de la historia reciente del fútbol brasileño.