Neymar está disponible para el partido contra Escocia, pero no es seguro que juegue: Ancelotti

Neymar Jr. de Brasil durante el entrenamiento

Neymar está disponible para el tercer choque de la fase de grupos de Brasil en ‌el Mundial, dijo el ‌seleccionador Carlo Ancelotti, quien sin embargo no confirmó si será de la partida el miércoles contra Escocia.

El delantero de 34 años fue convocado por el técnico italiano para el Mundial tras casi tres años alejado de la selección, pero aún no ha jugado en ​el torneo debido ⁠a una lesión de pantorrilla.

"Neymar está disponible", declaró Ancelotti ‌a periodistas el martes. "Ha entrenado esta semana ⁠y puede estar disponible para ⁠el partido. Estamos muy contentos de que haya vuelto porque, obviamente, con su calidad, puede ayudar al equipo".

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"Ha trabajado ⁠con mucha seriedad, intentando recuperarse lo antes posible. ​Estoy muy contento con él. Aunque ‌no juegue, aporta experiencia, conoce ‌bien el juego y ayuda a los jugadores más ⁠jóvenes", señaló.

Cuando se le preguntó cuánto tiempo podría jugar Neymar, Ancelotti bromeó: "Puede jugar los 90 minutos (...) caminando. No, está bien, ha trabajado muy bien, se ha ​entrenado muy ‌bien".

Brasil, que empató 1-1 con Marruecos y venció 3-0 a Haití por el Grupo C, se clasificará a dieciseisavos de final si saca al menos un empate ante los escoceses, y ⁠Ancelotti afirmó que intuía que se avecinaba una levantada en el rendimiento.

"Obviamente, tenemos una gran responsabilidad al representar esta camiseta en el Mundial", afirmó. "Creo que el primer partido no fue el mejor, el segundo fue mejor, y estamos seguros de que el tercero será el mejor".

Ancelotti también necesita ‌encontrar un sustituto para Raphinha, que se ha quedado fuera por un problema muscular, pero volvió a negarse a revelar quién ocuparía el puesto del extremo en el once inicial.

Escocia, con una victoria y una derrota, tiene muchas ‌posibilidades de luchar por ser uno de los ocho mejores terceros.

"Escocia tiene calidad", sostuvo el técnico de 67 años. "Son luchadores, ‌están muy ⁠bien organizados. (Scott) McTominay y (John) McGinn son jugadores experimentados, acostumbrados a este tipo de partidos".

"Así que ​será un partido difícil, como siempre. Creo que los partidos fáciles en el Mundial acabaron hace mucho tiempo", remarcó.

Con información de Reuters