De Caballito a La Boca: los 12 nuevos Bares Notables para descubrir en Buenos Aires

La gastronomía porteña suma doce nuevos bares notables. El Gobierno de la Ciudad estuvo a cargo del anuncio, que busca atraer a vecinos y turistas a la ruta del café. La decisión estuvo a cargo de la Comisión de Protección y Promoción de los Cafés, Bares, Billares y Confiterías Notables, que evalúa las postulaciones y reconoce aquellos espacios que se destacan por su antigüedad, su arquitectura, su relevancia cultural o su vínculo con la historia y la identidad de los barrios porteños.

El reconocimiento tuvo lugar en el Salón Dorado de la Casa de la Cultura, donde se entregaron los diplomas a El Portuario, Josephina's Café, Vía 71, Confitería El Greco, Bar Conde, La Escuela, La Orquídea, Plaza Café, Café Rivas, La Ópera, Boca a Boca y Café Cortázar. De esta manera, el catálogo de bares notables quedó integrado por 90 espacios gastronómicos.

"Muchos creían que estos espacios ya eran Bares Notables porque forman parte de la vida de sus barrios y son reconocidos por quienes los frecuentan. A partir de ahora, ese valor también cuenta con un reconocimiento formal que permite seguir preservando y difundiendo su historia”, expresó la ministra de Cultura de la Ciudad, Gabriela Ricardes, en compañía del ministro de Desarrollo Económico, Hernán Lombardi.

La Ciudad de Buenos Aires sumó 12 nuevos bares notables. Foto: GCBA

Por su parte, Camilo Suárez, presidente de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC), sostuvo: "Los Bares Notables expresan la esencia cultural de la Ciudad y, al mismo tiempo, la identidad particular de cada barrio. El trabajo sostenido entre el sector público, el sector privado y la sociedad permitió fortalecer este programa y convertir a estos espacios en atractivos turísticos que son visitados por sí mismos".

Finalmente, durante el encuentro se presentó La Ruta de Los Notables, una serie documental que recorre algunos de los cafés más representativos de Buenos Aires y recupera sus historias, sus personajes y el patrimonio cultural que representan. La misma fue producida por la AHRCC, a través de la Cámara de Bares, con el apoyo de Mecenazgo y el auspicio de la Fundación Santander.

Cuáles son los nuevos bares notables y dónde quedan

Los doce nuevos Bares Notables se encuentran distribuidos a lo largo y ancho de la Ciudad de Buenos Aires. En Colegiales fue incorporado Bar Conde (Conde 701 y Federico Lacroze), mientras que en San Telmo se sumó Café Rivas (Estados Unidos 302). En Caballito, los nuevos reconocimientos fueron para la Confitería El Greco (Avenida Rivadavia 5353) y Café Plaza (Avenida Rivadavia 4732).

En Recoleta, el listado incluye a Josephina's Café (Guido 1532), mientras que Almagro suma a La Orquídea (Avenida Corrientes 4101). En Núñez, el histórico La Escuela (Manuela Pedraza 2803 y Vidal) también pasó a formar parte del catálogo oficial de Bares Notables.

Por su parte, La Boca incorporó dos espacios emblemáticos: Bar Portuario (Pinzón 102) y Boca a Boca (Avenida Benito Pérez Galdós 207). En San Nicolás fueron distinguidos Bar Vía 71 (Viamonte 1771) y La Ópera (Avenida Corrientes 1799), mientras que Palermo sumó a Café Cortázar (José A. Cabrera 3797 y Medrano).