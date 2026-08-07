Delantero mexicano "Chucky" Lozano llega a LA Galaxy a préstamo desde San Diego FC

El ​club estadounidense LA Galaxy anunció el viernes la llegada del delantero mexicano Hirving "Chucky" Lozano ‌cedido a préstamo ‌desde San Diego FC por lo que resta del año con opción a compra.

El jugador de 31 años llega al LA Galaxy tras pasar una temporada en el San Diego FC como el primer fichaje de Jugador Designado ​en la ⁠historia del club.

"Hirving es un jugador al ‌que intentamos fichar hace tres años, ⁠por lo que esto se ⁠siente como cerrar un círculo. Es un competidor feroz con una excelente trayectoria rindiendo en equipos ⁠que han luchado por títulos en múltiples ​ligas", dijo el gerente general ‌del LA Galaxy, Will Kuntz, ‌citado en el comunicado.

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"Al evaluar oportunidades para ⁠reforzar nuestra plantilla de cara al tramo final de la temporada, quedó claro que Hirving era el jugador adecuado para el ​momento que ‌vivimos como club. Contamos con un grupo talentoso, un vestuario sólido y un objetivo claro para estos últimos 15 partidos de la temporada, y estamos encantados ⁠de que Hirving y su familia se unan al Galaxy", agregó.

Antes de llegar a la MLS, Lozano militó en el PSV Eindhoven, club con el que conquistó el título de la Eredivisie en las temporadas 2017-2018, 2023-2024 y 2024-2025.

Con el Napoli ‌ganó un título de Serie A en la temporada 2022-2023 y una Copa de Italia.

El delantero, que fue parte de la selección de México en los Mundiales de 2018 y 2022, inició ‌su carrera con Pachuca en 2014. Con el equipo mexicano registró 43 goles en 149 partidos, y ‌fue campeón ⁠en el torneo Clausura 2016 y en la Liga de Campeones de ​la Concacaf 2016-2017.

Además, fue nombrado por la Concacaf como el mejor futbolista del año en 2018.

Con información de Reuters