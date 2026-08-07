Un día después de la votación de la Ley de Tierras, una consultora midió la imagen positiva del presidente Javier Milei y del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, en los 24 municipios del Gran Buenos Aires y mostró una ventaja contundente para el mandatario bonaerense. De acuerdo a los sondeos, Kicillof se impone sobre Milei en 21 distritos, mientras que el Presidente apenas consigue superar al mandatario provincial en San Isidro, Vicente López y Tigre.

El relevamiento fue hecho entre el 1 y el 4 de agosto de 2026 por la encuestadora CB Global Data, que publicó sus datos sobre un total de 14.741 casos, con entre 507 y 728 encuestas por municipio. La agencia reveló que usó una metodología online y estableció un margen de error promedio de entre 3 y 4 puntos porcentuales.

Los números muestran que el Conurbano bonaerense continúa siendo un territorio de fuerte disputa política entre el Gobierno nacional y el peronismo provincial. En la comparación directa, Kicillof alcanza sus mejores registros en Florencio Varela, con 54,4% de imagen positiva; Almirante Brown, con 50,7%; y Avellaneda, con 50,5%. Milei, en cambio, sólo gana en la zona norte en los municipios de Vicente López (43,5%), San Isidro (42,8%) y San Fernando (39,1%).

Kicillof se impone en 21 municipios y Milei gana en tres

La diferencia más amplia a favor de Axel Kicillof aparece en Florencio Varela, donde alcanza 54,4% de imagen positiva frente al 23,4% de Milei. Son 31 puntos porcentuales de ventaja para el gobernador, según el informe de CB Global Data.

Kicillof también supera con claridad al Presidente en Almirante Brown, donde registra 50,7% contra 27,9%; en Avellaneda, con 50,5% frente a 29,5%; y en La Matanza, donde llega al 49,9% contra apenas 21,4% de Milei. También tiene una diferencia importante en Merlo: 47,9% contra 24,5%.

El escenario cambia en los tres municipios donde Milei consigue imponerse. San Isidro es el distrito donde obtiene su mayor ventaja: 42,8% de imagen positiva contra 25,3% de Kicillof, una diferencia de 17,5 puntos. En Vicente López, el Presidente alcanza 43,5% frente al 30,8% del gobernador, mientras que en Tigre la distancia es mucho menor: 36,4% contra 34,6%.

La distribución de la imagen positiva: Milei gana en el norte, mientras Kicillof suma al oeste y al sur del conurbano

La encuesta también muestra un mapa territorial marcado en cuanto a la imagen positiva. Milei concentra sus ocho mejores resultados en Vicente López (43,5%), San Isidro (42,8%), San Fernando (39,1%), Pilar (38,8%), San Miguel (38,5%), Tigre (36,4%), General San Martín (35,3%) y Morón (34,7%). Kicillof, por su parte, tiene sus mejores registros en el sur y el oeste del conurbano, en Florencio Varela (54,4%), Almirante Brown (50,7%), Avellaneda (50,5%), La Matanza (49,9%), Merlo (47,9%), José C. Paz (47%), Malvinas Argentinas (47%) y Berazategui (46,7%).