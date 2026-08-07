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Duelo Milei vs. Kicillof en el Conurbano: un día después de la Ley de Tierras, una encuesta arrojó que Axel gana en 21 de 24 municipios

Una encuesta mostró que Axel Kicillof supera a Javier Milei en 21 de los 24 municipios del Gran Buenos Aires. El Presidente solo se impone en San Isidro, Vicente López y Tigre.

07 de agosto, 2026 | 16.17
Duelo Milei vs. Kicillof en el Conurbano: un día después de la Ley de Tierras, una encuesta arrojó que Axel gana en 21 de 24 municipios

Un día después de la votación de la Ley de Tierras, una consultora midió la imagen positiva del presidente Javier Milei y del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, en los 24 municipios del Gran Buenos Aires y mostró una ventaja contundente para el mandatario bonaerense. De acuerdo a los sondeos, Kicillof se impone sobre Milei en 21 distritos, mientras que el Presidente apenas consigue superar al mandatario provincial en San Isidro, Vicente López y Tigre.

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El relevamiento fue hecho entre el 1 y el 4 de agosto de 2026 por la encuestadora CB Global Data, que publicó sus datos sobre un total de 14.741 casos, con entre 507 y 728 encuestas por municipio. La agencia reveló que usó una metodología online y estableció un margen de error promedio de entre 3 y 4 puntos porcentuales.

Los números muestran que el Conurbano bonaerense continúa siendo un territorio de fuerte disputa política entre el Gobierno nacional y el peronismo provincial. En la comparación directa, Kicillof alcanza sus mejores registros en Florencio Varela, con 54,4% de imagen positiva; Almirante Brown, con 50,7%; y Avellaneda, con 50,5%. Milei, en cambio, sólo gana en la zona norte en los municipios de Vicente López (43,5%), San Isidro (42,8%) y San Fernando (39,1%).

Kicillof se impone en 21 municipios y Milei gana en tres

La diferencia más amplia a favor de Axel Kicillof aparece en Florencio Varela, donde alcanza 54,4% de imagen positiva frente al 23,4% de Milei. Son 31 puntos porcentuales de ventaja para el gobernador, según el informe de CB Global Data.

Kicillof también supera con claridad al Presidente en Almirante Brown, donde registra 50,7% contra 27,9%; en Avellaneda, con 50,5% frente a 29,5%; y en La Matanza, donde llega al 49,9% contra apenas 21,4% de Milei. También tiene una diferencia importante en Merlo: 47,9% contra 24,5%.

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El escenario cambia en los tres municipios donde Milei consigue imponerse. San Isidro es el distrito donde obtiene su mayor ventaja: 42,8% de imagen positiva contra 25,3% de Kicillof, una diferencia de 17,5 puntos. En Vicente López, el Presidente alcanza 43,5% frente al 30,8% del gobernador, mientras que en Tigre la distancia es mucho menor: 36,4% contra 34,6%.

La distribución de la imagen positiva: Milei gana en el norte, mientras Kicillof suma al oeste y al sur del conurbano

La encuesta también muestra un mapa territorial marcado en cuanto a la imagen positiva. Milei concentra sus ocho mejores resultados en Vicente López (43,5%), San Isidro (42,8%), San Fernando (39,1%), Pilar (38,8%), San Miguel (38,5%), Tigre (36,4%), General San Martín (35,3%) y Morón (34,7%). Kicillof, por su parte, tiene sus mejores registros en el sur y el oeste del conurbano, en Florencio Varela (54,4%), Almirante Brown (50,7%), Avellaneda (50,5%), La Matanza (49,9%), Merlo (47,9%), José C. Paz (47%), Malvinas Argentinas (47%) y Berazategui (46,7%).

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