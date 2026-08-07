La venta de autos se enfría y las marcas responden con promociones, créditos y descuentos

Las automotrices profundizaron durante agosto sus estrategias comerciales para sostener las ventas en un mercado que comenzó a mostrar una desaceleración después del fuerte crecimiento registrado durante el primer semestre. Las terminales ampliaron la oferta de financiación, sumaron bonificaciones y buscaron mantener precios competitivos para contener una demanda que ahora depende en mayor medida del acceso al crédito.

El cambio en la dinámica del mercado ocurre en un escenario de mayor competencia entre marcas, impulsado por la llegada de nuevos modelos importados y por la apertura comercial promovida por el Gobierno nacional. Frente a ese contexto, las empresas comenzaron a utilizar con mayor intensidad herramientas financieras y comerciales para evitar perder participación.

La financiación pasó a ocupar un lugar central en la estrategia de las terminales. Las promociones con tasa cero, cuotas fijas y plazos extendidos buscan reducir la barrera de entrada para los consumidores, en un momento en que el precio final de los vehículos y el costo del financiamiento se volvieron factores determinantes para definir una compra.

Entre las compañías que reforzaron esta estrategia se encuentra Chevrolet, que durante agosto mantiene planes de financiación a tasa 0% para distintos modelos de su gama. Los vehículos Onix, Onix Plus, Tracker y Sonic cuentan con alternativas sin interés de hasta 24 meses, mientras que otros modelos como Spin, Montana, S10, Trailblazer y Captiva PHEV ofrecen planes de hasta 18 meses. Además, la marca suma opciones con plazos más extensos y condiciones financieras diferenciadas.

Renault también amplió su propuesta a través de su financiera Mobilize, con créditos a tasa subsidiada que alcanzan distintos montos según el modelo. La oferta incluye vehículos como Boreal, Arkana, Duster, Kardian y Kwid, junto con beneficios asociados a planes de ahorro y operaciones realizadas mediante sus canales digitales. Honda, por su parte, sostiene una estrategia basada en la previsibilidad de las cuotas y el mantenimiento de valores comerciales. La compañía ofrece financiación a tasa 0% para su gama y complementa la propuesta con beneficios vinculados a la garantía y servicios incluidos en determinados modelos.

Además del financiamiento, las automotrices comenzaron a utilizar la política de precios y las bonificaciones directas como herramientas para sostener la demanda. Volkswagen aplicó durante agosto una actualización del 1% en sus modelos, aunque mantuvo sin cambios el precio de la Amarok, uno de sus vehículos centrales dentro del segmento de pick-ups.

En el caso de Honda, varios modelos mantienen valores estables desde hace meses. La HR-V y la ZR-V conservan precios de referencia desde 2025, mientras que la WR-V no registra modificaciones desde abril. La marca también mantiene promociones sobre sus modelos híbridos, como el Civic y la CR-V. Otras compañías optaron por descuentos específicos. Kia, por ejemplo, sostiene una bonificación de 4.000 dólares para la Sportage X-Line, uno de sus modelos de mayor presencia dentro del segmento de vehículos deportivos utilitarios (SUV).

Las promociones no se limitan a la financiación o al precio inicial. Las terminales también incorporaron beneficios vinculados al mantenimiento, la garantía y los servicios posteriores a la compra. Honda ofrece una garantía transferible de cinco años para toda su gama y suma prestaciones adicionales en algunos modelos, mientras que Renault incorporó descuentos en servicios, repuestos y alternativas dentro de su esquema de atención digital.

Chevrolet, en tanto, continúa con sus planes de ahorro con adjudicación pactada, una modalidad que permite a los clientes acceder al vehículo antes de finalizar el pago total del plan bajo determinadas condiciones. La mayor presencia de estas herramientas comerciales refleja un cambio en la forma en que las empresas buscan sostener las operaciones. Luego del repunte registrado durante la primera parte del año, el mercado comenzó a depender más de incentivos para mantener el ritmo, en un contexto donde los consumidores evalúan con mayor atención el precio, las cuotas y la capacidad de financiamiento.

La apertura comercial y el ingreso de nuevos vehículos importados agregaron presión sobre las terminales radicadas en el país, que deben competir no solo por volumen de ventas sino también por condiciones de acceso. En ese escenario, las promociones dejaron de ser una herramienta puntual y pasaron a ocupar un lugar central dentro de la estrategia comercial de las automotrices.