Tenía problemas respiratorios: conmoción por la muerte de una querida influencer argentina

La reconocida influencer y referente del mundo del maquillaje en Santiago del Estero, Sofía Cantizano, falleció durante los primeros minutos de este viernes 7 de agosto a los 26 años. Según trascendió, Sofía permanecía internada mientras atravesaba un delicado cuadro de salud relacionado con severos problemas respiratorios.

Durante las últimas horas, su estado habría presentado un importante agravamiento y, pese a la atención médica recibida, finalmente se confirmó su fallecimiento. La ceremonia de despedida se llevará a cabo en el cementerio Parque de la Paz a partir de las 11 horas y el entierro será a las 17 horas.

Tras conocerse la triste noticia, muchos de sus seguidores dejaron mensajes de despedida y enviaron sus condolencias a la familia y a sus seres queridos. Sofía tenía una relación muy cercana con su comunidad en las redes sociales, donde compartía videos y contenido sobre maquillaje y belleza.

Con el paso del tiempo, logró formar un grupo de seguidores que acompañaban sus publicaciones y seguían de cerca su trabajo. Por eso, la noticia de su fallecimiento causó mucha conmoción entre las personas que la seguían y que habían compartido con ella parte de su día a día a través de las redes sociales.

Quién era Sofía Cantizano

Sofía Cantizano era una joven de 26 años muy querida en la provincia de Santiago del Estero. Se destacó por su talento como maquilladora profesional, su trabajo como licenciada en Nutrición y su activa presencia en las redes sociales, donde se desempeñaba como creadora de contenido.

Publicación de Sofía Cantizano a través de sus redes sociales.

En 2019, cuando tenía apenas 19 años, su historia cobró notoriedad pública al ser reconocida por la Comisión de Mujeres Empresarias (MECAME) de la Cámara de Comercio e Industria como “Mujer Emprendedora Destacada 2018”. Este reconocimiento destacó su trabajo y su dedicación como emprendedora.

Sofía nació con escoliosis congénita, una condición de salud que nunca representó un impedimento para alcanzar sus objetivos y perseguir sus sueños. Además de hacer crecer su negocio con el deseo de abrir su propio salón, también se dedicó a sus estudios universitarios.

Luego, cursó y completó la carrera de Licenciatura en Nutrición en la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE), donde obtuvo su título como Licenciada en Nutrición. De esta manera, logró desarrollar diferentes facetas profesionales, combinando su formación universitaria con su trabajo como maquilladora y su actividad en redes sociales.