Afuera: los motivos por los que Telefe suspendió a Laura Ubfal y la sacó de Gran Hermano

Laura Ubfal atraviesa uno de los momentos más tensos de su carrera en los medios. Según trascendió, la panelista habría sido apartada del panel de Gran Hermano Generación Dorada por Telefe, tras una serie de fuertes cuestionamientos que realizó contra el formato y la producción del reality.

La versión que encendió la polémica

La información fue revelada por Paula Varela en Lape Club Social Informativo (América TV), quien aseguró que la periodista recibió una sanción interna. "A esta hora, Laura Ubfal está suspendida del programa. El enojo de Martín Borrillo y Santiago del Moro esta vez es muy grande. La suspenden del programa hasta que Santiago quiera", detalló la panelista.

Santiago del Moro decidió suspender a Laura Ubfal.

¿Por qué suspendieron a Laura Ubfal?

Según explicó Varela, el conflicto se originó en las denuncias públicas que Ubfal viene sosteniendo sobre la dinámica del certamen. "Laura Ubfal lo que está denunciando es que este formato está sucio, que no es transparente, que está todo maniobrado, que las cosas que suceden al aire no son reales", sostuvo. Y agregó un dato que profundiza la incertidumbre sobre el futuro de la periodista en el ciclo: "Me vuelven a decir: falta un mes para que termine el programa, así que hay que ver qué hacen. No va a volver hasta que Santiago quiera".

La propia Ubfal había notado su ausencia en la emisión del jueves 6 de agosto y no dejó pasar quién ocupó su lugar: Marisa Brel, a quien calificó como su "archienemiga mediática". "Ayer incluso llevaron a Marisa Brel que ya no era parte. Es la archienemiga mediática de Laura Ubfal y la llevaron justo ayer", remarcó Varela sobre la elección de la producción.

Un descargo que venía escalando

La salida de Ubfal del panel llega después de un fuerte descargo que ella misma había realizado en La Linterna (Bondi Live), tras recibir una carta documento de una participante y ser cuestionada al aire por Eliana Guercio. Allí, visiblemente afectada, había defendido su credibilidad periodística: "Lo único que yo tengo en este oficio que hago hace años es mi credibilidad". También había reconocido el desgaste de esta edición: "Me está costando mucho seguir adelante con esta edición y lo sabe la producción, es muy difícil".