Causa fentanilo: excarcelaron a las dos ex funcionarias de la ANMAT y el INAME

La ex titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT) Nélida Agustina Bisio y la ex directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) Gabriela Mantecón Fumado fueron excarceladas este viernes en el marco de la causa que investiga las muertes derivadas del fentanilo contaminado. Fuentes del caso informaron que ambas ex funcionarias recuperaron la libertad tras pagar una caución de $75 millones cada una.

El juez Ernesto Kreplak, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N.° 3 de La Plata, además, dictó la prohibición de salir del país para ambas con entrega del pasaporte a la Justicia.

El martes pasado, efectivos de la División Investigaciones de la Policía de la Ciudad realizaron tres allanamientos durante la jornada por orden del magistrado. Como resultado de esos procedimientos fue detenida Bisio en la localidad bonaerense de Olivos, partido de Vicente López. En tanto Mantecón Fumado no fue arrestada durante un operativo policial, sino que decidió presentarse por su propia voluntad junto a su abogado en el juzgado platense, donde quedó formalmente detenida.

Las dos señaladas estaban a cargo de la supervisión de los laboratorios de HLB Pharma y Ramallo S.A., que tenían responsabilidades sobre el control de los laboratorios involucrados en la elaboración del opioide, que provocó decenas de muertes en distintos puntos del país.

Durante sus declaraciones indagatorias, Bisio no respondió preguntas, ofreció un testimonio breve y adelantó que iba a presentar un escrito, a la vez que Mantecón Fumado "se remitió a un escrito ya presentado" y contestó interrogaciones "largo y tendido".

En el pedido de allanamiento, se explica que “los laboratorios medicinales HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A., controlados por el grupo familiar de los hermanos García, registraban un historial de incumplimientos e irregularidades en las buenas prácticas de fabricación de productos medicinales”.

Según el escrito, ese historial se explica, para el Ministerio Público Fiscal, “por la existencia de un manto de cobertura estatal que permitió a los laboratorios continuar con su actividad productiva en pésimas condiciones de calidad. Eso derivó en la contaminación del fentanilo HLB”.

Bisio había sido titular de la ANMAT, hasta que renunció a comienzos de este año, mientras que Mantecón Fumado fue directora del INAME hasta el 21 de agosto de 2025, cuando fue apartada de manera preventiva.

Con información de Noticias Argentinas