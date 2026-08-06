Un pez de aspecto prehistórico, cuerpo alargado y grandes barbillones similares a los bigotes de un gato se ha convertido en uno de los habitantes más llamativos del río Ebro. El siluro, introducido por pescadores alemanes, encuentra en estas aguas un entorno favorable para crecer y protagonizar capturas que sorprenden tanto por su longitud como por su enorme fuerza.

Su presencia, sin embargo, también plantea un problema ambiental, ya que está catalogado como especie acuática invasora.

Este pez, conocido igualmente como pez gato, se ha convertido en una de las especies más reconocibles y difíciles de pescar del río, atrayendo a pescadores de todo el mundo que buscan enfrentarse a este gigante de agua dulce.

La historia del siluro en el Ebro: un error con consecuencias

La llegada del siluro al Ebro se remonta a 1947, cuando un pescador alemán liberó miles de crías con la intención de capturarlas una vez hubieran crecido. Aquel irresponsable acto terminó en el establecimiento de una población capaz de extenderse y adaptarse al ecosistema fluvial.

Décadas después, este pez se ha convertido en un depredador de dimensiones extraordinarias que domina las aguas del Ebro. Su rasgo más característico son los barbillones peribucales situados alrededor de la boca, unos órganos sensoriales que recuerdan al bigote de los felinos.

A esa apariencia se suma un tamaño que puede superar ampliamente los dos metros de longitud y alcanzar un peso superior a los 120 kilos. Estas dimensiones han alimentado la fama del siluro como el "monstruo del Ebro" y han incrementado el interés de numerosos aficionados a la pesca deportiva.

Una captura de 85 kilos que sorprendió a todos

Uno de los últimos ejemplares que ha despertado expectación fue capturado por Luis Miguel González, un pescador de Palencia que acudió al Ebro acompañado por tres amigos.

El animal alcanzaba los 2,3 metros y pesaba alrededor de 85 kilos, unas cifras espectaculares que, pese a todo, quedaron por debajo del récord registrado en España. La mayor marca mencionada corresponde a un siluro de 2,67 metros y 120 kilos.

La captura se produjo durante una crecida del río, un momento en el que estos peces abandonan las zonas más profundas y se aproximan a las orillas para encontrar refugio y alimento. González tuvo que combatir durante cerca de media hora antes de dominar al ejemplar.

"Es una pasada la fuerza que tienen estos peces", explicó el pescador al recordar un enfrentamiento condicionado por el peso, la potencia y los movimientos del animal.

Captura y liberación: el método de los pescadores

Los cuatro aficionados forman el grupo "Foto y al agua", nombre que resume su método habitual: capturar los ejemplares, documentar el momento y devolverlos después al agua. "Así cualquier otro pescador que vaya puede volverlo a coger", aseguró González en una entrevista con Antena 3 Deportes.

El siluro de 85 kilos también fue liberado tras la captura, pese a tratarse de una especie considerada invasora. Este episodio refleja el atractivo que estos gigantes ejercen entre los pescadores, pero también recuerda las consecuencias que puede tener la introducción de animales fuera de su hábitat original.

Lo que comenzó con la liberación de crías por parte de pescadores alemanes ha terminado convirtiendo al siluro del Ebro en un depredador de dimensiones extraordinarias. Su tamaño, sus bigotes y su resistencia continúan alimentando una reputación construida entre capturas excepcionales y jornadas imprevisibles junto al río.

Un problema ambiental que no se detiene

El siluro no es un pez autóctono del Ebro y su presencia altera el equilibrio del ecosistema. Al ser un depredador voraz, se alimenta de especies nativas y compite por el espacio y los recursos con otros peces. Su capacidad de adaptación y su rápido crecimiento lo convierten en una amenaza para la biodiversidad del río.

Las autoridades ambientales han advertido sobre el peligro que representa esta especie invasora y se han implementado medidas para controlar su población, aunque con resultados limitados.

El caso del siluro es un ejemplo de cómo una decisión irresponsable puede tener consecuencias ambientales que duran décadas. Mientras tanto, los pescadores siguen llegando al Ebro en busca de este gigante prehistórico, que con sus bigotes y su fuerza continúa desafiando a quienes se animan a enfrentarlo.