Tango en vivo gratis: cómo disfrutar del ciclo de shows en bares notables

En el mes del tango y en la previa del Tango BA Festival y Mundial 2026, los bares notables de la Ciudad de Buenos Aires ofrecerán durante el agosto un ciclo dedicado al tango. "Tangos de hoy y siempre" es un ciclo que reunirá cuatro propuestas musicales con entrada sin costo en distintos bares porteños: London City, Almacén y Bar Lavalle, Bar La Poesía y Bar 8 Esquinas.

Los shows tendrán como protagonistas a artistas y grupos destacados de la escena tanguera y trazarán un recorrido por milongas, valses y tangos de diferentes épocas, desde la década de 1920 hasta la actualidad. Los programas combinarán clásicos del repertorio tradicional, composiciones propias y miradas contemporáneas sobre el género.

Cuándo y dónde disfrutar del ciclo "Tangos de hoy y siempre"

"Tangos de hoy y siempre" comenzará este viernes 7 de agosto a las 19 h en London City, bar notable ubicado en Avenida de Mayo 599, barrio de San Nicolás. El quinteto de tango de Érika Di Salvo presentará un repertorio de tangos clásicos con una mirada actual. El mismo está conformado por Miguel Pereiro (piano), Ulises Di Salvo (chelo), Federico Pereiro (bandoneón), Yani Vega (bajo) y Érika Di Salvo (violín), y su propuesta artística equilibra energía rítima y sensibilidad expresiva.

La Ciudad de Buenos Aires celebra el mes del tango en agosto. Foto: GCBA

El ciclo continuará el sábado 8 de agosto también a las 19 h, en Almacén y Bar Lavalle, Lavalle 1693, San Nicolás, y la presentación estará a cargo del reconocido compositor y músico Walter Ríos. Ríos actuó con la Orquesta de Astor Piazzolla en la ópera María de Buenos Aires y con la Orquesta Sinfónica de Finlandia, junto a Susana Rinaldi. En homenaje a su extensa y reconocida trayectoria, la Asociación de Amigos de la calle Corrientes puso su nombre a la intersección de Av. Corrientes y Paraná.

La programación será retomada el viernes 14 de agosto a las 20 h en Bar La Poesía, Chile 502, San Telmo. Marilí Machado presentará un recital donde se fucionarán el candombe y la música rioplatense con el tango en su versión más estilizada. Machado participó en giras por Japón y Corea junto a grandes orquestas de reconocimiento internacional. Formó parte del elenco de Forever Tango en Estados Unidos como cantante principal y desde hace 20 años realiza giras por Alemania.

El ciclo concluirá el sábado 15 de agosto a las 20 h en Bar 8 Esquinas, Av. Forest 1186, barrio de Chacarita. El último concierto estará a cargo del ensamble femenino Yazmina Raies Trío, formado por Mariana Borghi en contrabajo, Natsuki Nishihara en bandoneón y Yazmina Raies en piano y arreglos, abordará milongas clásicas y tangos del repertorio tradicional junto a composiciones originales que exploran el género desde una perspectiva contemporánea.