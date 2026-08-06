Patricia Bullrich pidió una moción a mano alzada para avalar o no el pedido de Sagasti y Fama de participar de modo remoto.

Tras la derrota del Gobierno al tener que ceder el capítulo que modificaba la actual Ley de Tierras, la oposición no pudo lograr que dos de sus senadores puedan participar de manera virtual para debatir la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Pese a que la vicepresidenta Victoria Villarruel los había habilitado, la mayoría del pleno rechazó a mano alzada la posibilidad y tanto la peronista mendocina Anabel Fernández Sagasti como el radical catamarqueño Flavio Fama no podrán votar.

Al comenzar la sesión, cerca de las 14, la titular del bloque libertario, Patricia Bullrich, pidió una moción a mano alzada para avalar o no el pedido de Sagasti y Fama de participar de modo remoto. La senadora mendocina atraviesa la semana 32 de un embarazo de riesgo, por lo que tiene contraindicado viajar tanto por vía terrestre como aérea. En tanto, el senador catamarqueño fue operado de una rodilla la semana pasada y tampoco está en condiciones de trasladarse.

"A partir de un debate que se ha hecho público sobre licencias o voto no presencial, con la presentación de proyectos parlamentarios necesarios para poder habilitar este tema, se discuta en la Comisión de Asuntos Constitucionales", planteó Bullrich. Al instante, el tema se votó a mano alzada y se dio por aprobado por unanimidad. De esta manera, el pedido fue remetido a Comisión y continuó la sesión como estaba prevista, sin la participación de ambos.

La posición de los senadores se basó en el artículo 227 del reglamento del Senado. "Ninguna disposición de este reglamento puede ser alterada ni derogada por resolución sobre tablas, sino únicamente por medio de un proyecto en forma, que seguirá la misma tramitación que cualquier otro y requerirá para su aprobación mayoría de dos tercios de los miembros de la Cámara", dice esa parte del texto.

El último conteo previo del proyecto

En una estimación previa realizada en base a fuentes consultadas por El Destape y a las posiciones públicas de senadores y gobernadores, el oficialismo reunía 32 votos a favor y 36 en contra. Hasta el momento, las modificaciones introducidas al proyecto no alteraron ese escenario.

Uno de los votos que permanecía en duda era el del radical Maximiliano Abad, quien, según fuentes de su entorno, votará en contra del capítulo que modifica la Ley de Manejo del Fuego.

En tanto, los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut también manifestaron su rechazo a ese capítulo, aunque desde su entorno no confirmaron si extenderán esa postura al proyecto en general. La principal incógnita sigue siendo el voto de Edith Terenzi, de Despierta Chubut, cuyo entorno aún no precisó cómo se pronunciará.