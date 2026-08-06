Cuándo terminan las clases 2026 en Córdoba: así es el calendario escolar

El calendario escolar 2026 ya entró en su tramo final y las familias cordobesas tienen una fecha para marcar: las clases en Córdoba terminarán el viernes 18 de diciembre de 2026. El cierre forma parte del cronograma definido por el Consejo Federal de Educación (CFE) para las 24 jurisdicciones del país.

La provincia está dentro del grupo mayoritario que finalizará el ciclo lectivo ese día. Córdoba y otras 19 jurisdicciones cerrarán sus aulas el 18 de diciembre, mientras que Formosa lo hará el 17; Buenos Aires y Mendoza el 22; y La Pampa será la última en terminar, el 23 de diciembre.

Cuándo terminan las clases 2026 en Córdoba

En Córdoba, el último día de clases del ciclo lectivo 2026 será el viernes 18 de diciembre. La fecha corresponde al cierre del período lectivo regular establecido por el Consejo Federal de Educación.

El calendario nacional contempla un piso federal de 190 días efectivos de clase. Ese compromiso fue ratificado por las autoridades educativas de las 24 jurisdicciones, en línea con la normativa vigente y con un esquema que también contempla una carga horaria mínima de 760 horas reloj para el nivel primario y 900 horas para el secundario.

En Córdoba, el ciclo lectivo 2026 comenzó el lunes 2 de marzo y el receso invernal se desarrolló entre el 6 y el 17 de julio. De acuerdo con el cronograma federal, el período escolar finalizará el 18 de diciembre.

La fecha de cierre no es idéntica para todo el país. Aunque existe un criterio federal común respecto de la cantidad de días de clase, cada jurisdicción establece su propio calendario y puede fijar fechas diferentes para el inicio, el receso de invierno y la finalización.

Qué provincias terminan las clases el 18 de diciembre

Córdoba integra el grupo más numeroso de jurisdicciones que finalizarán las clases el viernes 18 de diciembre de 2026.

Además de Córdoba, ese día terminarán las actividades escolares regulares en CABA, Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.

El calendario muestra así un cierre escalonado durante la última parte de diciembre. Formosa será la primera jurisdicción en finalizar, el miércoles 17, mientras que Buenos Aires y Mendoza lo harán el martes 22. La Pampa, finalmente, tendrá el cierre más tardío, previsto para el miércoles 23 de diciembre.

Clases en Córdoba 2026.

La diferencia de fechas responde al carácter federal del sistema educativo argentino: las provincias organizan sus propios calendarios dentro de los acuerdos generales establecidos por el Consejo Federal de Educación.

Cuándo empiezan las vacaciones de verano 2026-2027

Para los estudiantes cordobeses, el cierre del ciclo lectivo ordinario del viernes 18 de diciembre dará paso al receso de verano. En términos generales, las vacaciones comenzarán una vez concluida la jornada escolar fijada para esa jurisdicción.

Sin embargo, terminar las clases regulares no significa necesariamente que todos los alumnos queden desvinculados de la escuela desde ese momento. Quienes necesiten intensificar saberes, recuperar contenidos, recibir apoyo pedagógico o rendir materias pendientes pueden tener que asistir a instancias posteriores, de acuerdo con su situación académica y las disposiciones correspondientes.

Por eso, para las familias que estén organizando viajes o actividades de fin de año, la fecha central del calendario es el 18 de diciembre, aunque quienes tengan materias o contenidos pendientes deberán consultar con su establecimiento si existen actividades académicas posteriores.