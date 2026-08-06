Paso a paso: cómo habilitar el beneficio de Google AI Pro sin costo si tenés o compraste un Galaxy Z Fold8

Quienes compren el Galaxy Z Fold8, o alguno de la familia Z Fold8 Ultra y Z Flip8 en México, tienen acceso a seis meses gratis de Google AI Pro, la suscripción premium de inteligencia artificial de Google. El beneficio está disponible para quienes residan en uno de los países participantes de la promoción, entre ellos México.

Cómo activar la promoción

El proceso es simple una vez que se tiene el equipo elegible:

Iniciar sesión con la cuenta de Google en el celular.

Abrir la aplicación Google One.

Verificar si la cuenta es compatible con la oferta de 6 meses gratis.

Si aparece la leyenda con la información, seguir las instrucciones en pantalla.

Cuándo no aplica esta oferta

No todas las cuentas califican. La promoción no está disponible si el usuario:

Ya tiene una suscripción activa a Google One o a alguno de sus complementos.

Cuenta con un nivel superior de Google One.

Tiene un plan familiar activo.

Está suscrito a través de terceros o afiliados.

Ya usó una promoción similar anteriormente.

Un detalle importante: al aceptar la oferta, se está contratando la suscripción, y el primer cobro llega después del sexto mes, salvo que se cancele antes. Además, solo se puede canjear una vez por usuario o correo electrónico.

Qué incluye Google AI Pro gratis

La suscripción mensual de Google AI Pro cuesta 395 pesos, así que los seis meses gratis representan un ahorro de 2.370 pesos. Entre los beneficios que incluye están el acceso a Gemini 3.1 Pro con un límite de uso hasta 4 veces mayor al estándar, la herramienta de investigación avanzada Deep Research, la generación de imágenes, música y video con Google Flow, la creación de agentes de IA con Google Antigravity, Gemini integrado en Gmail y Google Docs, y hasta 5 TB de almacenamiento en la nube para Google Photos, Drive y Gmail.